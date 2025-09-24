Al menos dos migrantes muertos y varios heridos tras tiroteo en sede de ICE

  1. Inicio
Un supuesto francotirador abrió fuego contra una oficina de ICE mientras un grupo de migrantes era trasladado a las instalaciones.

  • 24 de septiembre de 2025 a las 09:01 -
  • Redacción y EFE
Al menos dos migrantes murieron y varios resultaron heridos en un tiroteo en la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas (Texas), informaron este miércoles medios locales.

 Fotos: RRSS, EFE
La masacre ocurrió poco después de las 7 de la mañana de este miércoles, cuando un atacante abrió fuego contra un grupo de migrantes que llegaba en una camioneta a las intalaciones del ICE en Dallas.
El atacante, que falleció a causa de una "herida autoinflingida", disparó hacia las instalaciones de ICE, al noreste de Dallas, desde un edificio aledaño, informaron autoridades locales.
ICE indicó en un comunicado que tres personas resultaron heridas y dos murieron, agregando que el agresor “disparó indiscriminadamente”.
Ningún agente de ICE resultó herido en el ataque.
Las autoridades creen que el atacante era un francotirador.
"Hubo un tiroteo esta mañana en la Oficina de ICE en Dallas. Los detalles aún están emergiendo, pero podemos confirmar múltiples heridos y víctimas. El tirador murió por una herida de bala autoinfligida", informó en X la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kristi Noem.
La policía de Dallas se movilizó de inmediato tras ser alertados del ataque.
"El obsesivo ataque en los agentes de la ley, particularmente ICE, debe parar", expresó el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en sus redes sociales.

Este es el tercer incidente similar en lo que va del año en Texas. En julio las autoridades acusaron a diez personas de participar en un tiroteo frente a un centro de detención de migrantes en Alvarado, que dejó a un policía herido y que el Departamento de Justicia consideró "ataque organizado".
Ese mismo mes, agentes federales mataron a un hombre que disparó contra un edificio de la Patrulla Fronteriza en McAllen, donde inició un tiroteo cruzado que dejó al menos una persona herida.
