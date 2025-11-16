La acusan de infiltrada de narcos; capturan a la agente Narda Valenzuela

Fue detenida con armamento prohibido lejos de su zona de operaciones laborales
Una agente de la Guardia Estatal de Tamaulipas, identificada como Narda “N”, fue detenida en las últimas horas en el municipio de General Bravo, Nuevo León, México.
Esto por presunta violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La aprehensión ocurrió durante recorridos de vigilancia, cuando autoridades detectaron posibles irregularidades en la portación del armamento que llevaba.
Al revisar sus datos en la base institucional, los elementos confirmaron que la mujer pertenece a la corporación estatal, motivo por el cual se activaron los protocolos internos correspondientes.
La Guardia Estatal informó que el caso fue turnado de inmediato al área de Asuntos Internos para abrir una investigación administrativa que permita determinar si la agente incurrió en alguna falta disciplinaria.
Denuncias de medios locales indican que Narda "N" estaría filtrando información para grupos criminales como el cartel del Golfo. Sin embargo, autoridades serán las encargadas de ofrecer un informe detallado sobre las acusaciones contra la agente. La señalan de haber sido pareja sentimental de un cabecilla de esa organización.
Tras su detención, la mujer fue trasladada a la Fiscalía General de la República (FGR), que ahora está a cargo de continuar las indagaciones y definir su situación jurídica. El Gobierno de Tamaulipas reiteró que ningún miembro de las instituciones de seguridad está exento de la ley.
El arresto de Narda “N” se suma a otro caso reciente que ha puesto bajo escrutinio a la Guardia Estatal. Seis elementos de la corporación fueron detenidos en octubre de 2024, tras ser acusados del homicidio de un menor de edad en la colonia Puerta Sur, en Reynosa.
El hecho, perpetrado el 13 de octubre, fue investigado por la Fiscalía estatal, que posteriormente cumplimentó seis órdenes de aprehensión contra los policías presuntamente involucrados.