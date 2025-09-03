Desaparece influencer Marián Izaguirre y emiten Alerta Amber

La joven tiktoker Marián Izaguirre desapareció durante las últimas horas en Michoacán, México. Este 2 de septiembre, la Fiscalía General del Estado emitió una Alerta Alba para la creadora de contenido de 23 años.
Autoridades dieron a conocer que la joven fue vista por última vez el 1 de septiembre a eso de las 18:00 horas locales. Detallaron que “se encontraba a bordo de un vehículo Kia Río, de color rojo, en la ciudad de Uruapan” y que, después de eso, se desconoce su paradero.
“Se teme por su integridad, ya que puede ser víctima de algún delito”, se lee en el escrito. La joven es una influencer que se dedica a crear contenido sobre temas tendencia de moda, estilo de vida y ocio.
Ha logrado construir una comunidad de admiradores pues en TikTok actualmente cuenta con 3.9 millones de seguidores. Además, ha incursionado en la música. En Spotify se encentra su canción ‘Boom Boom’, la cual aparentemente lanzó en julio de 2023.
El documento emitido por Alerta Alba de Michoacán indica que la última ocasión que la influencer, quien tiene 3.9 millones de seguidores en la red social TikTok, fue vista, iba a abordo de un auto KIA Río de color rojo.
Marián Izaguirre también se ha dedicado a crear una carrera como cantante al lanzar su primer sencillo de pop llamado ‘Boom Boom’ en 2023. En sus últimas publicaciones, Marian Izaguirre hizo una parodia sobre el evento Supernova Strikers y se sumó al trend de ‘Ojitos Mentirosos’, al recrear la versión pero en Uruapan, Michoacán.
Además de Marián Izaguirre, la Alerta Alba de Michoacán informó que el mismo día, lunes 1 de septiembre, otras dos jóvenes llamadas Sherlyn Guadalupe Vázquexz Mondragón, de 18 años, y Berenice Mondragón Flores, 37 años, desaparecieron en Uruapan.
Alerta Amber de Marián Izaguirre. Autoridades la buscan en Michoacán.