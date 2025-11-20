Fueron de vacaciones y murieron: la tragedia de Cristina y Julián atrapados en tormenta

Cristina Calvillo, de 36 años, y Julián García, de 37, murieron durante una excursión en el Parque Nacional Torres del Paine, en Chile. La pareja quedó atrapada por una tormenta mientras disfrutaba de lo que su familia llamó “el viaje de sus sueños”.
Ambos eran novios y trabajaban como médicos. Originarios de Michoacán, laboraban en Aguascalientes y llevaban varios años juntos. Decidieron hacer un viaje de 10 días por América del Sur, visitando primero Argentina y luego Chile.
La madre de Julián señaló que a la pareja le encantó el paisaje chileno. Durante su estancia, se aventuraron a recorrer el Parque Nacional Torres del Paine, conocido por sus lagos, picos altos y vistas impresionantes.
El parque se encuentra entre la estepa patagónica y la cordillera de los Andes, y es el segundo destino turístico más visitado de Chile. Sin embargo, su terreno es vulnerable a tormentas de nieve fuertes, como la que sorprendió a Cristina y Julián.
Además de la pareja mexicana, otras tres personas murieron durante la tormenta: dos turistas alemanes y una mujer del Reino Unido. Cuatro personas más pudieron ser rescatadas con vida.
El delegado presidencial de Magallanes, José Antonio Ruiz, confirmó que cinco personas fallecieron y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. “Lamentablemente tenemos que informar de cinco personas fallecidas”, dijo el funcionario.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó que dos de los fallecidos eran los médicos mexicanos. Señaló que la embajada de México en Santiago atendió la situación en coordinación con las autoridades locales.
La Cancillería explicó que brindará asistencia consular a los familiares de las víctimas y continuará acompañándolos en todo lo que necesiten durante este difícil momento.
La noticia ha causado conmoción en Michoacán y Aguascalientes, donde Cristina y Julián eran conocidos y apreciados por sus colegas y amigos. Muchos lamentan la pérdida de dos jóvenes comprometidos con su profesión y apasionados por viajar.
Este trágico suceso recuerda los riesgos que pueden enfrentar los turistas en lugares remotos y montañosos, donde las condiciones climáticas pueden cambiar de manera repentina y extrema, incluso en destinos populares y muy visitados como Torres del Paine.