"El Lamborghini era el objetivo del ataque": Influencer es acribillada a balazos en Florida

La influencer y creadora de contenido Brianna Johnson, conocida en redes sociales como DreamDoll Brii, murió tras ser víctima de un ataque armado cuando viajaba en un Lamborghini por las calles de Miramar, en el estado de Florida, Estados Unidos.
La joven, de 21 años, había logrado construir una amplia comunidad digital con cientos de miles de seguidores en TikTok e Instagram, donde compartía contenido relacionado con su estilo de vida, música y actividades cotidianas.
Según informó la Policía de Miramar, el hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 5 de julio de 2026.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, Brianna se desplazaba junto a dos acompañantes a bordo de un Lamborghini Urus color verde cuando un BMW blanco se aproximó al vehículo.
Las autoridades indicaron que, en ese momento, los ocupantes del automóvil abrieron fuego en múltiples ocasiones contra el Lamborghini en lo que ha sido catalogado como un ataque dirigido.
Tras la ráfaga de disparos, el conductor del Lamborghini continuó avanzando por aproximadamente una cuadra.
Sin embargo, debido a la situación, el vehículo no respetó una señal de alto y terminó impactando contra una vivienda de la zona residencial.
El momento quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en el sector, material que ahora forma parte de la investigación policial.
Minutos después, equipos de emergencia acudieron al lugar tras recibir reportes sobre el tiroteo y el accidente vehicular.
Al llegar encontraron a Brianna Johnson con heridas de bala de gravedad.
Los paramédicos intentaron asistirla, pero la joven fue declarada muerta en la escena.
Los dos hombres que la acompañaban también resultaron heridos durante el ataque.
Ambos fueron trasladados de emergencia al Memorial Regional Hospital, donde permanecen bajo atención médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
Las autoridades confirmaron que el Lamborghini era el objetivo del ataque y que los agresores huyeron inmediatamente después de disparar.
La Policía mantiene una intensa búsqueda para localizar al conductor y a los ocupantes del BMW blanco involucrado en el hecho.
Los detectives revisan grabaciones de vigilancia obtenidas en distintos puntos de Miramar y analizan otras evidencias para reconstruir los movimientos de los sospechosos. Hasta el momento no se han realizado capturas relacionadas con el crimen.
De acuerdo con información proporcionada por familiares de la influencer, el grupo había asistido a una fiesta horas antes del ataque.
Posteriormente, realizaron una parada en una gasolinera de la zona, donde presuntamente se produjo una discusión o altercado con otras personas. Los investigadores analizan si ese incidente pudo haber desencadenado el ataque armado ocurrido minutos después.