Hondureña dice que le disparó 14 veces a don Noé porque "tocó a niña de cinco años" en Memphis

La madrugada del 26 de febrero de 2026, una carretera de Memphis se convirtió en el centro de un misterio que pronto se transformaría en una cadena de hechos impactantes y profundamente perturbadores. Entre los protagonistas de esta historia está un a joven hondureña de 18 años.
Un agente del Departamento de Policía de Memphis que patrullaba poco antes de las 2:00 a.m. del 26 de febrero encontró el cuerpo de un hombre en medio de la calle Willowview, informaron las autoridades.
De acuerdo con el informe del médico forense, el hombre había recibido aproximadamente 14 disparos, incluido uno en la cabeza. Familiares identificaron el cuerpo como Noé Santillán Rincón, según la policía.
Una mujer con la que Rincón se estaba hospedando dijo a los agentes que lo vio por última vez cerca de una hora antes de que encontraran el cuerpo, cuando él salió a comprar leche y arroz para sus hijos y nietos.
Posteriormente, la mujer dijo que comenzó a recibir llamadas y mensajes de texto de su hija, Torres, quien estaba usando el teléfono de Rincón.
Alishon Torres fue arrestada el jueves. Según la policía, durante el interrogatorio dijo que tres o cuatro semanas antes una familiar de cinco años le contó que Rincón la había tocado de forma inapropiada.
Torres relató que se encontró con Rincón mientras caminaba por Willowview, le pidió prestado su teléfono y luego lo confrontó por la acusación de su familiar.
De acuerdo con la policía, Torres admitió haber disparado contra Rincón unas diez veces dentro de una camioneta. Después del tiroteo, dijo que tomó una fotografía de la sangre dentro del vehículo.
Posteriormente condujo la camioneta hasta una casa abandonada, donde la repintó, y luego la dejó abandonada en un complejo de apartamentos.
Cuando fue arrestada, la policía indicó que una pistola Beretta calibre .40 sin número de serie cayó de su bolso. Torres dijo que esa era una de las dos armas que utilizó para disparar contra Rincón. La otra arma, según su declaración, la vendió o la entregó a otra persona.