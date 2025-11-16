  1. Inicio
“La golpeé con un bate”: Hijo admite brutal crimen contra su madre

Gabby, como le decían de cariño, era oriunda de San Rafael de Heredia y parecía tener una hermosa vida junto a su familia; sin embargo, todo terminó de la forma más trágica posible

1 de 12

El caso de Silvia Gabriela Vílchez, una mujer de 55 años de edad, de origen costarricense, encontrada muerta en su hogar en Tennessee, conmocionó a la comunidad cuando su hijo y su esposo fueron arrestados como principales sospechosos. ¿Cómo llegó esta familia a un desenlace tan trágico?

 Fotografía: Cortesía redes sociales
2 de 12

Nada parecía indicar que esta familia terminaría desintegrándose de esta forma. Incluso días antes del crimen, la residencia parecía lista para recibir la temporada festiva.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
3 de 12

La casa mostraba decoraciones navideñas, comidas familiares y un ambiente cálido que no dejaba ver ninguna tensión.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
4 de 12

La alerta inicial se había recibido dos días antes, el 28 de octubre, cuando la Oficina del Sheriff del condado abrió un expediente por una posible persona desaparecida, señalando a Vílchez como la mujer cuyo paradero se desconocía.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
5 de 12

En ese primer contacto, su hijo, Gabriel Vílchez, de 18 años, afirmó que su madre se encontraba de viaje en Costa Rica, una versión que pronto empezaría a mostrar inconsistencias ante los investigadores.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
6 de 12

Debido a contradicciones en los testimonios del joven y del esposo de la víctima, David Gardiner, de 64 años, las autoridades solicitaron y obtuvieron una orden de registro para ingresar a la vivienda familiar.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
7 de 12

Durante el allanamiento, los oficiales localizaron manchas rojizas en la alfombra y salpicaduras en paredes, escritorios y fotografías. Una aspiradora industrial también contenía residuos que, según los reportes, tenían apariencia de sangre.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
8 de 12

La búsqueda se extendió al exterior de la propiedad, donde los agentes encontraron una zona de quema con restos humanos y más fragmentos óseos dispersos en el bosque. El médico forense confirmó después que pertenecían a Silvia.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
9 de 12

Según informes citados por News Channel 9 de ABC y Local 3 News, Gabriel Vílchez habría confesado en una declaración grabada “haber golpeado a su madre con un bate de béisbol mientras su padrastro observaba. Dijo que luego la arrastraron hasta una hoguera y quemaron sus restos”.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
10 de 12

Tanto Gabriel como Gardiner fueron arrestados y enfrentan cargos por homicidio criminal y abuso de un cadáver. Ambos permanecen en el centro de detención del condado de Sequatchie.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
11 de 12

La audiencia preliminar quedó programada para el 8 de diciembre, donde la Fiscalía presentará la evidencia básica para determinar si el caso pasa a una etapa superior del proceso penal o si se valoran otras alternativas legales.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
12 de 12

Silvia vivía en Estados Unidos juntos a su esposo Gardiner. Vecinos y feligreses la describen como una mujer activa y bondadosa. De acuerdo con Local 3 News, “muchos comentan que asistían a la iglesia con Silvia y la recuerdan como una mujer bondadosa y entregada".

 Fotografía: Cortesía redes sociales
