“La golpeé con un bate”: Hijo admite brutal crimen contra su madre

El caso de Silvia Gabriela Vílchez, una mujer de 55 años de edad, de origen costarricense, encontrada muerta en su hogar en Tennessee, conmocionó a la comunidad cuando su hijo y su esposo fueron arrestados como principales sospechosos. ¿Cómo llegó esta familia a un desenlace tan trágico?
Nada parecía indicar que esta familia terminaría desintegrándose de esta forma. Incluso días antes del crimen, la residencia parecía lista para recibir la temporada festiva.
La casa mostraba decoraciones navideñas, comidas familiares y un ambiente cálido que no dejaba ver ninguna tensión.
La alerta inicial se había recibido dos días antes, el 28 de octubre, cuando la Oficina del Sheriff del condado abrió un expediente por una posible persona desaparecida, señalando a Vílchez como la mujer cuyo paradero se desconocía.
En ese primer contacto, su hijo, Gabriel Vílchez, de 18 años, afirmó que su madre se encontraba de viaje en Costa Rica, una versión que pronto empezaría a mostrar inconsistencias ante los investigadores.
Debido a contradicciones en los testimonios del joven y del esposo de la víctima, David Gardiner, de 64 años, las autoridades solicitaron y obtuvieron una orden de registro para ingresar a la vivienda familiar.
Durante el allanamiento, los oficiales localizaron manchas rojizas en la alfombra y salpicaduras en paredes, escritorios y fotografías. Una aspiradora industrial también contenía residuos que, según los reportes, tenían apariencia de sangre.
La búsqueda se extendió al exterior de la propiedad, donde los agentes encontraron una zona de quema con restos humanos y más fragmentos óseos dispersos en el bosque. El médico forense confirmó después que pertenecían a Silvia.
Según informes citados por News Channel 9 de ABC y Local 3 News, Gabriel Vílchez habría confesado en una declaración grabada “haber golpeado a su madre con un bate de béisbol mientras su padrastro observaba. Dijo que luego la arrastraron hasta una hoguera y quemaron sus restos”.
Tanto Gabriel como Gardiner fueron arrestados y enfrentan cargos por homicidio criminal y abuso de un cadáver. Ambos permanecen en el centro de detención del condado de Sequatchie.
La audiencia preliminar quedó programada para el 8 de diciembre, donde la Fiscalía presentará la evidencia básica para determinar si el caso pasa a una etapa superior del proceso penal o si se valoran otras alternativas legales.
Silvia vivía en Estados Unidos juntos a su esposo Gardiner. Vecinos y feligreses la describen como una mujer activa y bondadosa. De acuerdo con Local 3 News, “muchos comentan que asistían a la iglesia con Silvia y la recuerdan como una mujer bondadosa y entregada".