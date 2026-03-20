"Era un héroe": Orlin había adoptado a sobrina y murió intentando salvar a su hijo

La familia de Orlin Rodríguez está destrozada. "Era una gran persona", aseguró una pariente. Él murió tratándo se salvar al menor de sus tres hijos en Alabama.
El domingo 15 de marzo, Orlin y su Jared, su hijo de tres años, fue atropellado por un carro.
El hecho ocurrió la noche del domingo 15 de marzo de 2026 en Eastern Valley Road, en Bessemer, Alabama.
Según testimonios de familiares, el pequeño Jared (quien estaba por cumplir 3 años) salió inesperadamente de su casa y corrió hacia la carretera.
Su padre, Orlin, corrió tras él en un intento desesperado por salvarlo, pero ambos fueron impactados por el automóvil y fallecieron en la escena.
Orlin Dariel Rodríguez tenía 33 años y era originario de Tocoa, Colón, Honduras.
Trabajaba en el sector de la construcción y era descrito por sus allegados como un padre dedicado y "héroe" por su sacrificio final.
Una persona cercana a esta familia contó a Diario La Prensa que "Orlin era una persona que le ayuda a toda la familia", reveló.
En el 2017, una de las hermanas mayores de Orlin, murió de forma natural y él, que recién acababa de llegar a Estados Unidos, tomó la responsabilidad de la menor.
Aunque la niña vivía con la mamá de Orlin, la parte económica estaba a su cargo.
En sus redes sociales, todos lo reconocían como el papá de la pequeña Estrella, quien es de la misma edad que la hija mayor de Orlin.
Roxany, quien era la segunda de los cuatro hermanos de Orlin, murió cuando la pequeña tenía dos años.
"Mi primo le ayudaba a la gente, fuera o no fuera de la familia", aseguró la familiar.
La familia de Orlin gestiana repatriarlo. Si usted quiere apoyar a esta familia puede ingresar a la cuenta de Gofundme.