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"Era un héroe": Orlin había adoptado a sobrina y murió intentando salvar a su hijo

El hondureño Orlin Rodríguez tenía nueve años viviendo en Estados Unidos y había perdido a una hermana hace seis, desde tonces tomó la responsabilidad de su sobrina

Era un héroe: Orlin había adoptado a sobrina y murió intentando salvar a su hijo
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La familia de Orlin Rodríguez está destrozada. "Era una gran persona", aseguró una pariente. Él murió tratándo se salvar al menor de sus tres hijos en Alabama.
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El domingo 15 de marzo, Orlin y su Jared, su hijo de tres años, fue atropellado por un carro.

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El hecho ocurrió la noche del domingo 15 de marzo de 2026 en Eastern Valley Road, en Bessemer, Alabama.
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Según testimonios de familiares, el pequeño Jared (quien estaba por cumplir 3 años) salió inesperadamente de su casa y corrió hacia la carretera.
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Su padre, Orlin, corrió tras él en un intento desesperado por salvarlo, pero ambos fueron impactados por el automóvil y fallecieron en la escena.
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Orlin Dariel Rodríguez tenía 33 años y era originario de Tocoa, Colón, Honduras.
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Trabajaba en el sector de la construcción y era descrito por sus allegados como un padre dedicado y "héroe" por su sacrificio final.
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Una persona cercana a esta familia contó a Diario La Prensa que "Orlin era una persona que le ayuda a toda la familia", reveló.
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En el 2017, una de las hermanas mayores de Orlin, murió de forma natural y él, que recién acababa de llegar a Estados Unidos, tomó la responsabilidad de la menor.
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Aunque la niña vivía con la mamá de Orlin, la parte económica estaba a su cargo.
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En sus redes sociales, todos lo reconocían como el papá de la pequeña Estrella, quien es de la misma edad que la hija mayor de Orlin.
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Roxany, quien era la segunda de los cuatro hermanos de Orlin, murió cuando la pequeña tenía dos años.
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"Mi primo le ayudaba a la gente, fuera o no fuera de la familia", aseguró la familiar.
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La familia de Orlin gestiana repatriarlo. Si usted quiere apoyar a esta familia puede ingresar a la cuenta de Gofundme.
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