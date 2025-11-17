Capturan a "Chepío", supuesto extraditable que operaría en frontera de Honduras

En las últimas horas fue detenido en Guatemala Elmer Antonio Pancán Barrios, de 42 años, supuesto narcotraficante requerido en extradición por Estados Unidos. La detención estuvo a cargo de agentes del grupo especial Pitbull de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil.
La captura se realizó en el municipio de Santa Cruz del Quiché, en cumplimiento de una orden solicitada por el estado de Texas, donde se le acusa de delitos vinculados al tráfico internacional de drogas.
Según el análisis de inteligencia elaborado por las autoridades, Chepío sería el líder de una estructura que opera en el área de Los Amates, Izabal, una zona estratégica cercana a la frontera con Honduras.
El grupo habría aprovechado rutas de difícil acceso y extensas áreas boscosas para mover cargamentos sin la presencia constante de fuerzas de seguridad.
De acuerdo con las investigaciones, la red facilitaba el paso de droga procedente de Sudamérica con destino final hacia Estados Unidos, utilizando la región como corredor para el traslado de cocaína.
La solicitud de extradición detalla que el detenido es requerido por el delito de conspiración para fabricar y distribuir más de cinco kilogramos de cocaína.
Con esta aprehensión, asciende a 32 el número de personas con órdenes de extradición que han sido capturadas en Guatemala en lo que va del año, según los registros de las autoridades antinarcóticas.
"Chepío" ya había sido capturado en 2022. En aquel entonces, en seguimiento a una denuncia sobre traslado ilícito de dinero. El informe policial describe que agentes le marcaron el alto a un pickup de color blanco, y con el apoyo del K-9 lo revisaron y en la parte de la palangana el agente canino alertó de un posible ilícito.
Al momento de revisar el automotor, en la esquina Izquierda de la palangana debajo del protector de plástico fueron localizados dos paquetes en cuyo interior había billetes de diferentes denominaciones, moneda extranjera y nacional que sumaron 45,290 dólares americanos y 30,000 quetzales.
