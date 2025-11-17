Capturan a "Chepío", supuesto extraditable que operaría en frontera de Honduras

De acuerdo con el análisis criminal, Pancán lideraría una organización dedicada al trasiego de droga en Los Amates, Izabal, en la frontera con Honduras. La estructura habría aprovechado el difícil acceso y la zona boscosa para operar sin la presencia efectiva de autoridades, facilitando el paso de cargamentos procedentes de Sudamérica con destino final a Estados Unidos. La solicitud de extradición lo señala por conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia con contenido detectable de cocaína.