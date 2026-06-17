Así fue la trágica muerte del trailero hondureño Jimmy Martínez en Guatemala

Lo que debía ser una jornada más de trabajo terminó en tragedia para Jimmy Martínez, un trailero hondureño que perdió la vida en un violento ataque armado registrado en Guatemala. Su muerte ha generado indignación y preocupación.
El hecho ocurrió durante la madrugada del 14 de junio en el kilómetro 137 de la ruta CA-2 Occidente, en el sector conocido como cuesta Palo Fox, una zona que conductores identifican como de alto riesgo debido a los constantes hechos delictivos reportados en los últimos años.
La víctima fue identificada como Jimmy Martínez, de 43 años, de nacionalidad hondureña y padre de tres niños. Al momento del ataque se encontraba al mando de un cabezal mientras realizaba su recorrido por territorio guatemalteco.
De acuerdo con información preliminar de las autoridades, una de las principales líneas de investigación apunta a que el crimen estaría relacionado con un presunto intento de asalto contra la unidad de transporte que conducía el hondureño.
Otra de las hipótesis que se analiza es la posible vinculación del hecho con estructuras dedicadas a la extorsión, una problemática que, según denuncias de transportistas, afecta de manera recurrente a quienes transitan por ese corredor vial.
Conductores que frecuentan la ruta han señalado que en varios puntos de la carretera operan grupos criminales que exigen fuertes sumas de dinero a cambio de permitir el paso de las unidades de carga, una situación que mantiene en alerta al sector transporte.
Tras conocerse el asesinato, decenas de compañeros de profesión expresaron su pesar por la muerte de Martínez y recordaron que, como miles de conductores centroamericanos, salió de casa con el único propósito de ganarse el sustento para su familia.
"Salió a buscar el pan diario y ya no regresó", lamentaron algunos transportistas en redes sociales, donde también exigieron mayores medidas de seguridad para quienes movilizan mercancías por las carreteras de la región.
El crimen ha pronunciado los riesgos que enfrentan los conductores de transporte pesado, quienes con frecuencia denuncian ser víctimas de asaltos, amenazas y extorsiones mientras realizan largas jornadas de trabajo lejos de sus hogares.
Mientras las autoridades guatemaltecas avanzan en las investigaciones para esclarecer el caso e identificar a los responsables, familiares, amigos y colegas de Jimmy Martínez lloran la pérdida de un padre de familia, amigo y hermano.