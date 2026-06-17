Ocho horas sin luz estarán estos sitios de Honduras este jueves 18 de junio

Por su parte, en Colón, específicamente en Sonaguera, tanto barrios, colonias como aldeas también estarán sin energía en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.. Entre las zonas afectadas figuran barrios como Las Flores, Arriba, El Centro, Cotacol, Monte Fresco, así como colonias Morazán, Wilfredo Ortiz y Porvenir. Además, decenas de aldeas como Carriles, Sábana de Útila, Río de Piedra, Quebrada de Arena, Lorelay, Nueva Sinai, Agua Caliente, Punta de Rieles, Monte de Abajo, Panamá, El Coco, Limón y otras comunidades cercanas estarán incluidas en la interrupción.