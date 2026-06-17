Ocho horas sin luz estarán estos sitios de Honduras este jueves 18 de junio

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en esta zona de Honduras para este jueves 18 de junio del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, Choluteca y Colón.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En Choluteca, los cortes están previstos en horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, afectando sectores como barrio Santa Lucía, barrio San Juan Bosco, San Pedro Sur, colonia Víctor Argeñal, colonia Los Profesores, Ashonplafa, Marcovia, Las Piletas, Piedra Parada, El Carrizo, Renacer, Palenque, Tulito, El Fantasioso, colonia Licenciado Isidro Pineda, colonia Casipulú, Suragro, colonias Prados 1 y 2, así como zonas aledañas.
Mientras tanto, en el municipio de San Antonio de Oriente, Francisco Morazán, la suspensión del servicio se extenderá de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, impactando comunidades como El Chagüite, Montaña Clara María, Cuesta Grande, Las Pilas, Zamorano Agroindustrial, Terrero Blanco, San Pedrito, Salalica, Adurasta, Nueva Armenia, Texiguat, El Junquillo, El Raicero, El Hachero y Vado Ancho.
Por su parte, en Colón, específicamente en Sonaguera, tanto barrios, colonias como aldeas también estarán sin energía en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.. Entre las zonas afectadas figuran barrios como Las Flores, Arriba, El Centro, Cotacol, Monte Fresco, así como colonias Morazán, Wilfredo Ortiz y Porvenir. Además, decenas de aldeas como Carriles, Sábana de Útila, Río de Piedra, Quebrada de Arena, Lorelay, Nueva Sinai, Agua Caliente, Punta de Rieles, Monte de Abajo, Panamá, El Coco, Limón y otras comunidades cercanas estarán incluidas en la interrupción.