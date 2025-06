“Un año después, la niña ya sabe leer... y tú, Eduardo, ya sabes nadar”, relató Casio.“Recuerdo que, cuando le entregué una carta, ella me miró con determinación y me dijo al oído: ‘Ramiro, esa misma carta tráemela el próximo año, que yo te la voy a leer’. Me inspiró. Yo tampoco sabía nadar y, motivado por ella, tomé clases. Ahora ya puedo nadar”.