Música en silencio: los artistas que fallecieron en 2025

La música pop perdió a una de sus figuras más representativas el 16 de julio de 2025, con el fallecimiento de Connie Francis. La cantante murió a los 87 años en Pompano Beach, Florida, a consecuencia de una neumonía, según se informó oficialmente.

Francis fue un ícono de la música popular de las décadas de 1950 y 1960, etapa en la que alcanzó fama internacional con éxitos como Stupid Cupid, Everybody’s Fool, Lipstick on Your Collar y Pretty Little Baby. Este último tema experimentó un resurgimiento en popularidad en años recientes, impulsado por creadores de contenido en plataformas digitales como TikTok, acercando su legado a nuevas generaciones de oyentes.