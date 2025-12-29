Música en silencio: los artistas que fallecieron en 2025

Cantautores, intérpretes y músicos que marcaron distintas generaciones fallecieron este año, dejando un legado que atraviesa décadas, géneros y fronteras. Esta selección reúne únicamente a artistas cuyo fallecimiento fue confirmado en 2025, con información verificada sobre su trayectoria y el contexto de su partida.
El 2025 arrancó con una gran pérdida en la música. El cantautor argentino Leo Dan falleció el 1° de enero de 2025 a los 82 años. Causa: Complicaciones de salud asociadas a su edad. Medios argentinos informaron que el artista falleció por causas naturales, sin enfermedad específica detallada públicamente.
El regional mexicano perdió a una de sus voces más emblemáticas el 17 de febrero de 2025, fecha en la que falleció Paquita la del Barrio. La intérprete, nacida como Francisca Viveros Barradas, tenía 77 años y murió en su residencia ubicada en Xalapa, Veracruz, según confirmaron fuentes cercanas a su familia.Causa: Complicaciones derivadas de problemas respiratorios crónicos. La intérprete arrastraba afecciones pulmonares que se agravaron en los últimos meses, según reportes de prensa mexicana.
La música pop perdió a una de sus figuras más representativas el 16 de julio de 2025, con el fallecimiento de Connie Francis. La cantante murió a los 87 años en Pompano Beach, Florida, a consecuencia de una neumonía, según se informó oficialmente.
Francis fue un ícono de la música popular de las décadas de 1950 y 1960, etapa en la que alcanzó fama internacional con éxitos como Stupid Cupid, Everybody’s Fool, Lipstick on Your Collar y Pretty Little Baby. Este último tema experimentó un resurgimiento en popularidad en años recientes, impulsado por creadores de contenido en plataformas digitales como TikTok, acercando su legado a nuevas generaciones de oyentes.
El rock internacional sufrió una de sus pérdidas más significativas el 22 de julio de 2025, con la muerte de Ozzy Osbourne, figura clave del género y voz histórica de Black Sabbath. El cantante falleció a los 76 años a causa de un ataque al corazón, agravado por las complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson, condición que había afectado su salud en los últimos años.
Semanas antes de su fallecimiento, el 5 de julio, Osbourne se despidió de los escenarios con lo que sería su último concierto junto a Black Sabbath, presentado en Birmingham, Inglaterra, la ciudad donde nació la banda y que marcó el cierre simbólico de una era en la historia del heavy metal.
El músico estadounidense Brian Wilson, cofundador y principal fuerza creativa de The Beach Boys, falleció el 11 de junio de 2025 a los 82 años, según confirmaron reportes oficiales. El artista murió en su residencia en Beverly Hills, a causa de un paro respiratorio provocado por complicaciones de salud asociadas al COVID-19, virus que había contraído en 2019.
Wilson dejó una huella decisiva en la historia de la música popular al ser el autor de algunos de los temas más emblemáticos del grupo, entre ellos Good Vibrations y California Girls, canciones que definieron el sonido del pop y el surf rock estadounidense y consolidaron su legado como uno de los compositores más influyentes del siglo XX.
Samuel Robert Rivers más conocido como Sam Rivers, fue un músico estadounidense, conocido por ser cofundador y bajista de la banda de nu metal Limp Bizkit. Siendo uno de los mejores de su época.
El guitarrista estadounidense Ace Frehley, conocido como Spaceman y miembro fundador de Kiss, falleció el 16 de octubre a los 74 años en Morristown, informaron fuentes cercanas a su familia.
De acuerdo con los reportes, Frehley sufrió una caída en las escaleras de su estudio el 25 de septiembre, accidente que le provocó una hemorragia cerebral. Tras permanecer varias semanas conectado a soporte vital, sus familiares tomaron la decisión de retirar la asistencia médica, ante la falta de mejoría en su estado de salud.
La cantante estadounidense Roberta Flack falleció el 24 de febrero de 2025 a los 88 años, a causa de complicaciones derivadas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que le fue diagnosticada en 2022.
Flack es recordada por clásicos como Killing Me Softly with This Song y The First Time Ever I Saw Your Face, y por haber ganado cuatro premios en los Grammy Awards.
El músico y compositor de jazz Chuck Mangione falleció el 22 de julio de 2025 a los 84 años en Rochester. Es recordado por el éxito Feels So Good (1978) y a lo largo de su carrera obtuvo dos premios Grammy y un Emmy.
El productor y músico Abraham Quintanilla falleció el 13 de diciembre a los 86 años. Figura clave del tex-mex, dejó como principal legado la creación de Selena y Los Dinos y el impulso decisivo a la carrera en solitario de su hija, Selena Quintanilla.