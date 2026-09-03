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Brittney comió con su esposo y minutos después él le disparó; había una orden de restricción

La hispana Brittney Moreno, madre de cuatro hijos, se reunió con su esposo pese a una orden de restricción y terminó asesinada a tiros. Así ocurrió la tragedia

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 06:30 -
  • Redacción La Prensa
Brittney comió con su esposo y minutos después él le disparó; había una orden de restricción
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Brittney Moreno, de 38 años, fue asesinada por su esposo, David Moreno, tras reunirse con él en un restaurante en Madera, California. Su muerte provocó consternación entre los habitantes del Valle Central, quienes pidieron justicia luego de la tragedia.

 Foto: redes sociales
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El crimen ocurrió el pasado 30 de agosto, alrededor de las 3:45 de la tarde, en las afueras de un restaurante ubicado en la Avenida 18 y Golden State Boulevard, donde Brittney se había reunido con David, de 51 años.

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De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Madera, ambos eran esposos y tenían hijos en común, pero se encontraban separados al momento del ataque. Además, existía una orden de restricción contra el hombre.

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Según la investigación preliminar, Brittney y David ingresaron juntos al restaurante y comieron. Después de permanecer un tiempo en el establecimiento, ambos salieron al exterior y se dirigieron hacia el vehículo.

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Fue entonces cuando, según el relato de las autoridades, David se acercó a Brittney y le disparó en múltiples ocasiones mientras ella se encontraba junto al carro.

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“Los dos fueron y comieron adentro, y en un momento, ya cuando acabaron los dos, salieron y ella se subió al carro, y entonces, David caminó y le disparó múltiples veces”, relató el teniente Manuel Ramírez.

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Brittney quedó gravemente herida tras el ataque y fue trasladada de emergencia a un hospital local. Pese a la atención médica recibida, posteriormente fue declarada muerta debido a las heridas provocadas por los disparos.

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Las autoridades investigan el asesinato como un caso de violencia doméstica y buscan establecer qué ocurrió durante el encuentro que terminó con la muerte de la Brittney.

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El teniente Ramírez señaló que los investigadores desconocen por qué ambos decidieron reunirse pese a que existía una orden de restricción y antecedentes relacionados con violencia doméstica.

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Además, los investigadores manejan indicios de que David pudo haber seguido o vigilado a Brittney antes de cometer el ataque, aunque esta línea deberá ser confirmada conforme avance la investigación.

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Tras dispararle, David abandonó el lugar a bordo de una camioneta y emprendió la huida en dirección a Fresno. Personas que se encontraban cerca alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido y proporcionaron información sobre el vehículo.

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Cuatro horas después del asesinato, el sospechoso fue localizado y detenido en Fresno, California. Además, quedó bajo custodia mientras continúa la investigación por la muerte de su esposa.

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Las autoridades del Condado de Madera continúan recopilando evidencias para determinar cómo ocurrió el crimen y establecer las responsabilidades correspondientes.

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Familiares de Brittney hicieron una cuenta de recaudación de fondos en beneficio de la familia tras la tragedia.

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