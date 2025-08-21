Emprendedora hondureña muere en accidente acuático en Carolina del Norte

Fotos en vida de Loany Gabriela, la emprendedora hondureña que murió en un accidente acuático en Carolina del Norte.
El accidente se registró el sábado 16 de agosto en el lago Mountain Island.
La página de Loany confirmó su muerte el lunes 18 de agosto, mediante un comunicado.
Un navegante, que pasaba por el lugar la sacó del agua, según los investigadores.
"Lo único que sé es que la moto acuática la impactó", dijo su padrastro, Geovanny Membreno. "Estaba en otra moto acuática".
Gabriela era dueña de LG Lashes en Hickory, donde se publicó un aviso el lunes después del choque del sábado por la noche.
Chloe Smiley trabaja en la planta baja de Shook y Tarlton y veía a Gabriela a menudo con sus clientes.
"Estoy conmocionada porque su tiempo se acortó y siento que tenía mucho más que ofrecer y mucho amor que dar", dijo Smiley.
Las autoridades dijeron que Gabriela, quien llevaba un chaleco salvavidas, conocía a la persona de la otra moto acuática.
Dijeron que las personas en motos acuáticas, incluyendo motos acuáticas Kawasaki y motos acuáticas WaveRunners, deben mantenerse a 30 metros de distancia a menos que estén una al lado de la otra.
"Son tan maniobrables que, si cambias de dirección rápidamente, podrías no darle tiempo a otra persona para reaccionar", dijo el teniente Scott Strickland, oficial de vida silvestre de Carolina del Norte.
"Sus padres son hondureños, son dueños de un autolote y de una discoteca", contó a Diario La Prensa una vecina de Loany, quien estaba apesarada.
"Era una muchacha luchadora y emprendedora", agregó.
En las redes sociales, familiares y amigos de Loany han lamentado su muerte.
"El alma más dulce y hermosa por conocer, descansa en paz, Loana", lamentó Sydney Blake Connelly.
"Increíble. No tengo palabras. Un alma tan hermosa se ha ido demasiado pronto. Oraciones para la familia y amigos. QEPD", escribió Franco Ochoa.