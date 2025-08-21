  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Mundo

Emprendedora hondureña muere en accidente acuático en Carolina del Norte

Loany Gabriela era una hondureña reconocida en Carolina del Norte. Murió mientras se divertía en una moto acuática en el lago Mountain Island

Emprendedora hondureña muere en accidente acuático en Carolina del Norte
1 de 16

Fotos en vida de Loany Gabriela, la emprendedora hondureña que murió en un accidente acuático en Carolina del Norte.
Emprendedora hondureña muere en accidente acuático en Carolina del Norte
2 de 16

El accidente se registró el sábado 16 de agosto en el lago Mountain Island.
Emprendedora hondureña muere en accidente acuático en Carolina del Norte
3 de 16

La página de Loany confirmó su muerte el lunes 18 de agosto, mediante un comunicado.
Emprendedora hondureña muere en accidente acuático en Carolina del Norte
4 de 16

Un navegante, que pasaba por el lugar la sacó del agua, según los investigadores.
Emprendedora hondureña muere en accidente acuático en Carolina del Norte
5 de 16

"Lo único que sé es que la moto acuática la impactó", dijo su padrastro, Geovanny Membreno. "Estaba en otra moto acuática".
Emprendedora hondureña muere en accidente acuático en Carolina del Norte
6 de 16

Gabriela era dueña de LG Lashes en Hickory, donde se publicó un aviso el lunes después del choque del sábado por la noche.
Emprendedora hondureña muere en accidente acuático en Carolina del Norte
7 de 16

Chloe Smiley trabaja en la planta baja de Shook y Tarlton y veía a Gabriela a menudo con sus clientes.
Emprendedora hondureña muere en accidente acuático en Carolina del Norte
8 de 16

"Estoy conmocionada porque su tiempo se acortó y siento que tenía mucho más que ofrecer y mucho amor que dar", dijo Smiley.
Emprendedora hondureña muere en accidente acuático en Carolina del Norte
9 de 16

Las autoridades dijeron que Gabriela, quien llevaba un chaleco salvavidas, conocía a la persona de la otra moto acuática.
Emprendedora hondureña muere en accidente acuático en Carolina del Norte
10 de 16

Dijeron que las personas en motos acuáticas, incluyendo motos acuáticas Kawasaki y motos acuáticas WaveRunners, deben mantenerse a 30 metros de distancia a menos que estén una al lado de la otra.
Emprendedora hondureña muere en accidente acuático en Carolina del Norte
11 de 16

"Son tan maniobrables que, si cambias de dirección rápidamente, podrías no darle tiempo a otra persona para reaccionar", dijo el teniente Scott Strickland, oficial de vida silvestre de Carolina del Norte.
Emprendedora hondureña muere en accidente acuático en Carolina del Norte
12 de 16

"Sus padres son hondureños, son dueños de un autolote y de una discoteca", contó a Diario La Prensa una vecina de Loany, quien estaba apesarada.
Emprendedora hondureña muere en accidente acuático en Carolina del Norte
13 de 16

"Era una muchacha luchadora y emprendedora", agregó.
Emprendedora hondureña muere en accidente acuático en Carolina del Norte
14 de 16

En las redes sociales, familiares y amigos de Loany han lamentado su muerte.

Emprendedora hondureña muere en accidente acuático en Carolina del Norte
15 de 16

"El alma más dulce y hermosa por conocer, descansa en paz, Loana", lamentó Sydney Blake Connelly.

 Luis Licona
Emprendedora hondureña muere en accidente acuático en Carolina del Norte
16 de 16

"Increíble. No tengo palabras. Un alma tan hermosa se ha ido demasiado pronto. Oraciones para la familia y amigos. QEPD", escribió Franco Ochoa.
Cargar más fotos