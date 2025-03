Doctor culpable de la muerte de hondureña Floridalma Roque saldrá libre

Asimismo, indicó el difícil camino que ha tenido que transitar durante la investigación. “Para mí no fue bonito ir al Inacif y que me enseñaran en bolsitas los restos de mi madre diciéndome. (Me dijeron) estos son sus pies, su brazo, su fémur, su cabello, su pelvis. Al sol de hoy, todavía lo estamos padeciendo”, cerró.