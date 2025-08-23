Condenan a muerte a padrastro que mató a bebé de 14 meses en Carolina del Norte

El mexicano Joel Vilchis Valdez Beltrán, quien fue declarado culpable del asesinato de un bebé de 14 meses en el condado de Randolph en 2022, fue condenado a la pena de muerte confirmaron medio locales.
Joel Vilchis Valdez Beltrán fue acusado de homicidio en primer grado en septiembre de 2022, luego de que un bebé de 14 meses falleciera una semana después de haber sido ingresado en un hospital con graves lesiones que, según las autoridades, producto de un caso de maltrato infantil.
Este mexicano, de oficio albañil, fue hallado culpable y el jurado, tras ver un video explícito de él maltratando al bebé, no tardó casi nada en declararlo culpable...
Beltrán mantenía una relación sentimental con la madre del menor y solía ayudarla con el cuidado de sus hijos. Una mañana, cuando la mujer no logró despertar al niño, pidió auxilio y el pequeño fue trasladado al hospital.
Los médicos informaron que las lesiones eran compatibles con “un fuerte golpe en la cabeza”.
Tras la detención de Beltrán por abuso, se descubrió un video perturbador que mostraba al acusado golpeando al niño en una agresión distinta a la que terminó con su vida.
El jurado tuvo acceso a las imágenes, donde se observa al menor atado de pies y manos, mientras Beltrán lo golpeaba y lo estrangulaba. En un momento del video, de ocho minutos de duración, incluso colocó una bolsa plástica sobre la cabeza del pequeño.
La autopsia reveló que el niño presentaba fracturas en la clavícula y en las costillas. El fiscal adjunto Walt Jones describió el video como “muy difícil de ver”.
El juicio con jurado inició a finales de julio y la semana pasada Beltrán fue hallado culpable de homicidio en primer grado.
Durante la etapa de sentencia, la defensa pidió cadena perpetua y expuso factores atenuantes, como los abusos sufridos por Beltrán en su infancia, el consumo de metanfetaminas y la muerte de su padre y amigos cercanos.
Los jurados determinaron, por unanimidad, que las circunstancias no superaban el peso de los factores agravantes.
Tras dos horas de deliberación, este miércoles 20 de agosto, el jurado impuso la pena de muerte a Beltrán.
Este se convierte en el primer caso de condena a muerte en el condado de Randolph desde 2006. El último juicio en el que se solicitó la pena capital en la zona ocurrió en 2016.