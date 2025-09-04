Niño cansado de que le tomaran el agua llevó cloro en su termo y dejó a compañero hospitalizado

Incluso, la familiar también reveló que el estudiante responsable del termo había considerado usar veneno para ratas, pero al no conseguirlo, optó por el cloro. “Él mismo confesó que quería echarle veneno porque siempre le cogían el agua y lo molestaban, pero como no lo consiguió, usó cloro. Hoy estamos contando el cuento de milagro”, advirtió.