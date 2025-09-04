Niño cansado de que le tomaran el agua llevó cloro en su termo y dejó a compañero hospitalizado

Un caso de acoso escolar ha encendido las alarmas en la comunidad educativa, luego de que un estudiante resultara intoxicado con cloro dentro de una institución educativa.
El hecho ocurrió en Colombia el incidente ocurrió cuando un estudiante de 12 años, víctima de burlas y hostigamiento por parte de sus compañeros, llevó dos termos de agua al colegio, uno de los cuales contenía cloro.
De manera trágica, otro estudiante bebió del termo contaminado y terminó hospitalizado por intoxicación.
Según familiares consultados por Alerta Caribe, medio de Colombia, el menor buscaba frenar los abusos de aquellos que le quitaban sus pertenencias y lo molestaban en el centro educativo.
Sin embargo, el líquido de cloro fue ingerido por un niño ajeno al conflicto, que presentó vómitos y malestar tras beber el agua, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro médico del municipio de Soledad, departamento de Atlántico, Colombia.
Tía del menor intoxicado, relató que su sobrino pidió permiso para tomar agua y, tras hacerlo, se sintió mal de inmediato. “Gracias a Dios no pasó a mayores, pero el riesgo fue enorme”, afirmó en declaraciones recogidas por El Tiempo, medio local en Colombia.
Incluso, la familiar también reveló que el estudiante responsable del termo había considerado usar veneno para ratas, pero al no conseguirlo, optó por el cloro. “Él mismo confesó que quería echarle veneno porque siempre le cogían el agua y lo molestaban, pero como no lo consiguió, usó cloro. Hoy estamos contando el cuento de milagro”, advirtió.