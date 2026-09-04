¿Qué puede pasar con el caso de Lindsay Clancy tras declararse juicio nulo?

¿Queda Clancy libre de los cargos?

No. Un juicio nulo por un jurado bloqueado no equivale a una absolución. Los tres cargos de asesinato siguen vigentes y la Fiscalía puede volver a llevar el caso a juicio. Clancy se enfrenta a tres cargos por la muerte por estrangulamiento de sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses, el 24 de enero de 2023 en su vivienda de Duxbury.