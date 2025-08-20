Quién es Karla Trigueros, la polémica ministra de Educación de El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, nombró el pasado jueves como ministra de Educación a la capitana Karla Trigueros, en sustitución de José Mauricio Pineda, quien estuvo en el cargo desde febrero de 2022.
"Si queremos construir el país que merecemos, debemos romper paradigmas. La nueva ministra, en su doble condición de capitán y doctora, ha demostrado la capacidad, el liderazgo y el compromiso necesarios para impulsar una transformación profunda en nuestro sistema educativo", publicó Bukele en X.
El Frente Magisterial Salvadoreño, que aglutina a maestros del sector público, respondió con preocupación al nombramiento de la capitana.
En su comunicado, la organización calificó el nombramiento como “aberrante” y advirtió acerca de una posible militarización de la educación pública salvadoreña.
Karla Trigueros ingresó como cadete en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios en enero de 2007 y posteriormente obtuvo una beca para estudiar Medicina en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer.
“Es preocupante que la nueva ministra sea un agente militar”, dijeron los maestros en referencia a que la designación podría implicar una influencia desmedida de las Fuerzas Armadas en el ámbito educativo, según un posteo en redes sociales.
Una de las primeras medidas impuestas por Trigueros entró en vigor este miércoles en las escuelas públicas, donde los estudiantes deberán brindar un saludo respetuoso a sus maestros como medida de "orden y disciplina".
Los maestros también deberán supervisar que los estudiantes vistan un uniforme limpio, cabello adecuado y brinden el saludo.
En caso de que las escuelas incumplan el memorándum de la ministra, "será considerada una falta grave de responsabilidad administrativa" y "dará lugar a las acciones correspondientes".
La Presidencia de El Salvador informó de que la ministra Trigueros se desplazó este miércoles por diferentes escuelas del país para verificar el cumplimiento de las disposiciones para "construir el nuevo El Salvador".