Buque destructor lanzamisiles de EEUU llega a Panamá

"Esto se ha dado toda la vida, no es nada nuevo ni diferente. No es nada más de la Armada de Estados Unidos, tenemos buques de otras armadas también que han venido a Panamá (...) Es una visita de cortesía como se tiene en otras ocasiones", dijo a los medios la subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta.