Buque destructor lanzamisiles de EEUU llega a Panamá

El buque USS Sampson, un destructor lanzamisiles del Ejército de EE.UU., está en Panamá como parte de una "visita de cortesía", según señaló este martes la autoridad de la vía acuática, en medio de la escalada de tensión por el despliegue de barcos estadounidenses frente a las costas de Venezuela como parte de una operación contra el narcotráfico.
"Esto se ha dado toda la vida, no es nada nuevo ni diferente. No es nada más de la Armada de Estados Unidos, tenemos buques de otras armadas también que han venido a Panamá (...) Es una visita de cortesía como se tiene en otras ocasiones", dijo a los medios la subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta.
Integrantes de la tripulación del buque de guerra USS Sampson (DDG-102) de la Armada de los Estados Unidos llegan este martes, a la Terminal de Cruceros Amador en Ciudad de Panamá.
"No tengo la fecha de tránsito" del buque a través del Canal interoceánico, que comunica el Atlántico y el Pacífico, agregó la funcionaria al ser cuestionada al respecto.
El buque, con el número de identificación marítimo 369867000, se encuentra frente a la entrada por el Pacífico del Canal de Panamá, en la bahía de la capital, y va en marcha en rumbo desconocido, según un rastreador marítimo.
Medios locales datan la llegada del barco el pasado lunes.
Otro buque del Ejército estadounidense, el USS Lake Erie, cruzó el pasado viernes por el Canal de Panamá, en momentos en que EE.UU. ha desplegado barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas.
Según medios estadounidenses, el USS Lake Erie (CG-70), reforzaría a la flota estadounidense en el Caribe.
El despliegue del crucero USS Lake Erie y el submarino nuclear USS Newport News refuerza la operación naval de EE.UU. frente a las aguas de Venezuela. Submarinos, aviones, barcos y más de 4.000 marines han sido movilizados por la Administración Trump y se concentran en rutas clave del narcotráfico en el mar Caribe.
Este martes, Fuerzas Armadas estadounidenses atacaron una embarcación que transportaba drogas desde un puerto venezolano, que ha sido calificado por el Gobierno de EE.UU. como un "ataque de precisión" y un "ataque letal".