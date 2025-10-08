Daiana salió de su casa y nunca volvió: fue hallada sin vida dentro de un pozo

El cuerpo de una joven de 22 años fue hallado dentro de un pozo tras tres días de intensa búsqueda en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Su muerte ha causado consternación entre los habitantes de la comunidad, quienes seguían de cerca el caso.
Según el informe preliminar, la joven fue identificada como Daiana Magalí Mendieta. Salió de su casa el pasado 4 de octubre y no regresó ni se supo de su paradero. Sus familiares la reportaron como desaparecida y las autoridades empezaron a darle seguimiento a su caso.
Daiana Magalí era muy conocida en su comunidad. Tras su desaparición, amigos, vecinos y familiares impulsaron una campaña en redes sociales para dar con su paradero. En cuestión de segundos, el caso de la joven se volvió viral.
Fue hasta el pasado 7 de octubre que se dio a conocer el hallazgo del cuerpo de Daiana dentro de un pozo en la provincia de Entre Ríos.
El cadáver de la joven presentaba evidentes signos de violencia y estaba en avanzado estado de descomposición.
Tras la muerte, las autoridades arrestaron a un hombre identificado como "Pino", de 55 años de edad, dentro de su casa habían armas de fuego y varios celulares. Él tuvo contacto con la joven días antes de su muerte.
La noticia de la muerte de Daiana se convirtió en uno de los hallazgos más esperados de la provincia argentina.
“#Daiana” se ha convertido en una de las principales tendencias en la red social X, donde miles de usuarios han expresado su indignación y exigido justicia por su muerte.
Los amigos de la joven hicieron un llamado al presidente de Argentina, Javier Milei, y pidieron reforzar la seguridad en el país.
"No te merecías este final, querida amiga", escribió con profundo dolor una conocida de Daiana en redes sociales.
“Lanzándose a lo primero que la haga sentir viva. Sin filtro”, fue el último mensaje de la joven en su cuenta de Instagram.