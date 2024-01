Antonela Pane, la influencer que sueña con ser presidenta

“Evita Perón me encanta, tengo los libros de ella, todo. Fue una gran mujer, me siento representada por ella en algunas cosas. Y en esto de la espiritualidad, sentí que ella me hablaba y me decía: ‘Tenés que hacer algo por el pueblo’. No sé si lo deliré o fue verdad, pero que ella me habló, me habló”.Antonela Pane, modelo de OnlyFans.