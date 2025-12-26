El exactor infantil de Nickelodeon Tylor Chase es internado por 72 horas

El exactor infantil de Nickelodeon Tylor Chase, de 36 años, fue internado en un hospital del sur de California para recibir atención médica y una evaluación psiquiátrica de 72 horas, luego de una intervención de emergencia coordinada por familiares, amigos y antiguos compañeros de reparto. De acuerdo con un reporte exclusivo del Daily Mail, la hospitalización se concretó tras múltiples intentos fallidos por sacarlo de la calle y brindarle ayuda por su consumo de sustancias y problemas de salud mental. La acción decisiva ocurrió el mismo día de Navidad, cuando se logró activar un protocolo de crisis.
El operativo fue posible gracias a la intervención de Jake Harris, influencer y empresario radicado en Los Ángeles, quien contactó a un centro de crisis dispuesto a evaluar a Chase de inmediato. “Determinaron que necesitaba ayuda inmediata y lo llevaron a un hospital local para un tratamiento de 72 horas”, explicó Harris. “Ahora está en buenas manos. Y el futuro se ve prometedor. Solo necesitaba que alguien realmente hiciera algo para ayudarlo”.
Daniel Curtis Lee, excompañero de Chase en “El manual de supervivencia escolar de Ned”, confirmó que la intervención fue impulsada directamente por el padre del actor. “Su padre me informó que le dio instrucciones a Jake para que ingresara a Tylor en tratamiento como fuera posible”, relató a Daily Mail.
Lee, quien interpretó a Simon “Cookie” Nelson-Cook en la serie, expresó su esperanza de que esta vez el proceso tenga continuidad. “Rezo para que este sea un paso para que permanezca en tratamiento”, dijo. También reconoció que hasta último momento existían dudas sobre si Chase había aceptado la ayuda de manera voluntaria.
Según explicó, mantuvo contacto directo con él antes del ingreso. A través de una llamada por FaceTime, intentó convencerlo de aceptar la internación y enfrentar la situación. “Hablé con él para alentarlo a ingresar a tratamiento”, confirmó.
La urgencia de la intervención se hizo evidente apenas un día antes. En la víspera de Navidad, el Daily Mail había encontrado nuevamente a Chase en situación de calle, caminando bajo la lluvia y recibiendo alimentos y abrigo de desconocidos. Una de esas personas incluso se detuvo para rezar junto a él.
Previo a la hospitalización, los intentos de asistencia incluyeron alojarlo en un hotel, estrategia que terminó en fracaso. La mañana del 25 de diciembre, Lee mostró en TikTok el estado de la habitación: la puerta abierta, el microondas dentro de la bañera y el refrigerador volcado.
“Mi familia ya había intentado alojarlo en un hotel antes y no funcionó”, admitió el actor, quien aprovechó el episodio para criticar con dureza el sistema de atención en California. “No entiendo cómo puede existir un sistema así. Tenemos todos estos programas sociales donde se supone que se brinda ayuda a personas con problemas de salud mental y abuso de drogas”, reclamó, y agregó que el condado de Los Ángeles, Riverside y el estado “no tienen sistemas de calidad”.
Frustrado por la falta de alternativas, Lee incluso planteó públicamente la posibilidad de una internación involuntaria bajo la figura legal 5150. “Creo que es momento de hacer una llamada para un 5150, pero necesito la opinión de ustedes. ¿Es justo que un tercero llame y consiga el ingreso de alguien a una institución cuando sabes que necesita tratamiento y está gravemente discapacitado mentalmente?”, preguntó a sus seguidores.
La intervención final fue un esfuerzo conjunto que también incluyó a Shaun Weiss, exestrella de “The Mighty Ducks”, quien se encuentra en recuperación tras enfrentar sus propias adicciones. Weiss había pedido ayuda pública para localizar a Chase y ofrecerle una plaza en un centro de detox. Aunque el primer intento no prosperó, Jake Harris persistió y logró convencerlo tras una larga charla y el respaldo emocional de su familia. “Le explicaron cuánto lo aman y cuánto necesitan que acepte recibir ayuda”, escribió Harris en Instagram. A lo que Lee respondió: “Gracias por poner en marcha su tratamiento, Jake”.