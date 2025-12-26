El exactor infantil de Nickelodeon Tylor Chase es internado por 72 horas

El exactor infantil de Nickelodeon Tylor Chase, de 36 años, fue internado en un hospital del sur de California para recibir atención médica y una evaluación psiquiátrica de 72 horas, luego de una intervención de emergencia coordinada por familiares, amigos y antiguos compañeros de reparto. De acuerdo con un reporte exclusivo del Daily Mail, la hospitalización se concretó tras múltiples intentos fallidos por sacarlo de la calle y brindarle ayuda por su consumo de sustancias y problemas de salud mental. La acción decisiva ocurrió el mismo día de Navidad, cuando se logró activar un protocolo de crisis.