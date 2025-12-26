Elsa Oseguera anuncia su salida de la TV hondureña

La presentadora Elsa Oseguera anunció que se retira de la televisión durante una transmisión en vivo en la plataforma TikTok.
Elsa, quien llegó a HCH en el mes de noviembre del 2025, luego de firmar un "contrato millonario", tal y como ella le llamó, fue aclamada por el público nacional en su vuelta triunfal.
La hondureña llegó acompañada por su hija Summer, con quien está residiendo en Honduras, después de que el papá de la niña, Davis Flow, firmara el permiso de viaje.
Muchos pensaron que su contrato era permanente, pero Elsa reveló una noticia inesperada para muchos de sus seguidores.
La también creadora de contenido afirmó que se va el próximo mes, es decir, en enero, sin revelar el día exacto.
Además, aseguró que es por "tiempo indefinido", sin saber cuándo podrá volver a presentar en su casa televisiva HCH.
Un usuario le consultó el porqué se iba, a lo cual ella respondió que "porque tiene que irse", sin profundizar en el motivo.
Incluso, la bella presentadora aseguró, en repetidas ocasiones, que volverá, esto simulando el tono de la canción "Volveré" de Diego Verdaguer.
Un internauta que comentó la publicación de Elsa, reveló una información que podría acercarse a la razón por la cual la catracha se va de nuevo a los Estados Unidos.
"Ella es residente en EUA, los residentes no pueden estar más de 6 meses fuera del país porque pierden su estatus. Los únicos que pueden hacerlo son los ciudadanos americanos", aseveró un usuario. Por su parte, la presentadora agradeció el cariño expresado por su público, quienes se dirigieron a ella con extenso aprecio.