Accidente en Portugal deja 17 muertos y varios turistas heridos

Españoles, alemanes, canadienses, italianos y franceses entre los heridos por el accidente de un vagón turístico por cable en Lisboa.

  • 04 de septiembre de 2025 a las 09:38 -
  • Agencia EFE
1 de 10

El número de fallecidos en el accidente del Ascensor de Gloria (Elevador da Glória), un conocido funicular turístico del centro de Lisboa, ha ascendido a 17, tras la muerte anoche de dos de los heridos, entre los que hay personas de varias nacionalidades como española, francesa, italiana, canadiense o portuguesa.

 Fotos: EFE
2 de 10

En declaraciones a la prensa, una portavoz de la Protección Civil lusa rehusó dar detalles sobre los países de origen de los muertos. Quince de los muertos son adultos (siete hombres y ocho mujeres) y se desconocen todavía los datos de los otros dos.
3 de 10

Sobre los 23 heridos, de los que 7 están graves, subrayó que, según las informaciones de que dispone, se encuentran varios turistas extranjeros.
4 de 10

Las primeras hipótesis del accidente apuntan a que el cable que unía sus dos vagones se rompió y el contrapeso falló, haciendo que la cabina que estaba en la parte alta de la cuesta se precipitara a gran velocidad y descarrilara tras una curva.
5 de 10

Las autoridades han dado a conocer que entre los heridos hay dos españoles, cuatro portugueses, dos alemanes, un coreano, un caboverdiano, un canadiense, un italiano, un francés, un suizo y un marroquí. Falta por averiguar la nacionalidad de cuatro, mientras que no se ha difundido la de los fallecidos.
6 de 10

El llamado Ascensor de Gloria (Elevador da Glória) lleva funcionando desde 1885, aunque ha ido evolucionando con el paso del tiempo: comenzó con un sistema de contrapesos de agua para pasar a operar con vapor y más tarde por electricidad.
7 de 10

Fundado en 1885, el Ascensor de Gloria conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa
8 de 10

El Ayuntamiento de Lisboa suspendió el funcionamiento de los ascensores y funiculares de la ciudad para "realizar inspecciones técnicas" tras el accidente del miércoles.
9 de 10

Los ascensores y funiculares son una popular atracción turística en Lisboa.
10 de 10

Técnicos trabajan en el lugar del accidente del funicular de Gloria, en Lisboa.
