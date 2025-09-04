Accidente en Portugal deja 17 muertos y varios turistas heridos

Españoles, alemanes, canadienses, italianos y franceses entre los heridos por el accidente de un vagón turístico por cable en Lisboa.
El número de fallecidos en el accidente del Ascensor de Gloria (Elevador da Glória), un conocido funicular turístico del centro de Lisboa, ha ascendido a 17, tras la muerte anoche de dos de los heridos, entre los que hay personas de varias nacionalidades como española, francesa, italiana, canadiense o portuguesa.
En declaraciones a la prensa, una portavoz de la Protección Civil lusa rehusó dar detalles sobre los países de origen de los muertos. Quince de los muertos son adultos (siete hombres y ocho mujeres) y se desconocen todavía los datos de los otros dos.
Sobre los 23 heridos, de los que 7 están graves, subrayó que, según las informaciones de que dispone, se encuentran varios turistas extranjeros.
Las primeras hipótesis del accidente apuntan a que el cable que unía sus dos vagones se rompió y el contrapeso falló, haciendo que la cabina que estaba en la parte alta de la cuesta se precipitara a gran velocidad y descarrilara tras una curva.
Las autoridades han dado a conocer que entre los heridos hay dos españoles, cuatro portugueses, dos alemanes, un coreano, un caboverdiano, un canadiense, un italiano, un francés, un suizo y un marroquí. Falta por averiguar la nacionalidad de cuatro, mientras que no se ha difundido la de los fallecidos.
El llamado Ascensor de Gloria (Elevador da Glória) lleva funcionando desde 1885, aunque ha ido evolucionando con el paso del tiempo: comenzó con un sistema de contrapesos de agua para pasar a operar con vapor y más tarde por electricidad.
Fundado en 1885, el Ascensor de Gloria conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa
El Ayuntamiento de Lisboa suspendió el funcionamiento de los ascensores y funiculares de la ciudad para "realizar inspecciones técnicas" tras el accidente del miércoles.
Los ascensores y funiculares son una popular atracción turística en Lisboa.
Técnicos trabajan en el lugar del accidente del funicular de Gloria, en Lisboa.