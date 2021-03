Sueños rotos: Migrantes relatan deportaciones bajo engaños a México desde EEUU

19.03.2021

El sueño de Dirlan Hernández de emigrar con su hijo a Estados Unidos se hizo pedazos. Tras una larga travesía desde Honduras logró cruzar la frontera, pero cuenta que fue detenido y deportado a México bajo engaños.

Casos como este se multiplican en la mexicana Ciudad Juárez (norte), adonde han sido devueltos más de 300 migrantes indocumentados solo esta semana, pese a la flexibilización de algunas políticas por parte del presidente estadounidense, Joe Biden.

Tras pasar dos días detenido en McAllen, Texas, junto a su hijo de tres años, un agente estadounidense le dijo a Dirlan, de 30 años, que sería trasladado a Miami.

Horas después reparó que el lugar donde los dejaron, a más de 1.000 km de McAllen, no era la tropical Florida, sino la desértica Chihuahua, en México.

'Cuando miré la bandera de México y miré donde decía Ciudad Juárez, me di cuenta. No pensé que nos iban a tirar aquí como si nada', dice el hombre, quien rompió en llanto en pleno puente fronterizo.