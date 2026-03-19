Vista del Río: el destino turístico que une Copán y Lempira y conquista la Ruta Lenca

Rodeado por la majestuosidad del Parque Nacional Montaña de Celaque (foto) y el imponente Cerro Puca, Vista del Río ofrece un entorno natural único en el occidente de Honduras, ideal para quienes buscan naturaleza, paisajes de montaña y turismo de descanso en la Ruta Lenca.
El río Higuito, en Flores, Lempira se ha convertido en uno de los destinos turísticos más llamativos del occidente de Honduras, ubicado estratégicamente entre los departamentos de Copán y Lempira. Este lugar esparada turística en la que se combina naturaleza, gastronomía y descanso en esta ruta del occidente hondureño.
En esta zona, donde convergen paisajes montañosos y riqueza cultural, el Restaurante y Balneario Vista del Río destaca como un punto clave para el turismo nacional e internacional. Una parada obligada para quienes buscan bañar en agua fresca, o para que van rumbo al ascenso a las montañas.
Lo que antes fue un sueño personal hoy es una parada obligatoria para quienes buscan una experiencia distinta, conectada con la naturaleza y la tranquilidad del entorno. El lugar toma su nombre del río que lo atraviesa, cuyo caudal aporta frescura, sonido ambiental y una sensación de calma que envuelve a los visitantes desde su llegada.
Este entorno natural ha permitido que Vista del Río se consolide no solo como un sitio de paso, sino como un destino en sí mismo dentro de la Ruta Lenca. Detrás de este proyecto está Germán Vázquez, un hondureño que decidió regresar al país tras trabajar durante años en Estados Unidos.
Su visión fue clara: invertir en su tierra y aprovechar la riqueza natural de la zona para crear un espacio turístico con identidad local. Así nació Vista del Río, un complejo pensado para que las personas puedan desconectarse de la rutina diaria y reconectar con la naturaleza.
La ubicación del lugar ofrece vistas privilegiadas hacia dos de los puntos más emblemáticos del occidente hondureño. Por un lado, se puede apreciar el Parque Nacional Montaña de Celaque, reconocido por albergar el punto más alto del país. Por el otro, se levanta el imponente Cerro Puca, que complementa el paisaje con su presencia majestuosa.
Pero más allá de la vista, la gastronomía es uno de los mayores atractivos del lugar. El pescado fresco, recién extraído del río, se ha convertido en la especialidad de la casa y en uno de los platos más solicitados por los visitantes.