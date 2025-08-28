¿Quién es la mujer que aceptó el reto de rescatar el velero Rosalinda?

El velero Rosalinda, conocido por su accidentado inicio en el Golfo de Fonseca, tiene ahora una nueva esperanza gracias a María Mercedes Jaime, una destacada amapalina que decidió asumir el reto de reflotar la embarcación.
Construido durante siete años por el capitalino Marlon Martínez, Rosalinda naufragó en su viaje inaugural el pasado 29 de abril, tras zarpar desde la comunidad de Coyolito rumbo a Amapala.
Apenas se había alejado de la orilla cuando se inclinó, causando alarma y preocupación para su dueño y los colaboradores.
Marlon Martínez abandonó su sueño de ver a flote a la embarcación Rosalinda y se marchó del país, pero antes lo donó con la esperanza puesta en su nueva dueña.
Finalmente, el velero surcó las aguas del Golfo de Fonseca el 6 de mayo, aunque el incidente dejó claro que necesitaba atención y cuidado especializado.
Con Marlon Martínez fuera del país, la embarcación ahora tiene como nuevo dueño a María Mercedes Jaime, una reconocida dama y directora de la asociación "Jóvenes Amapalinos Labor Social", en el departamento de Valle.
"Gracias al apoyo de pobladores y de un barco, Rosalinda ya fue retirado de las rocas y se dirige hacia la playa El Tamarindo, en el Golfo de Fonseca", destacó la nueva dueña de la embarcación Rosalinda.
María Jaime aseguró que el velero recibirá modificaciones con ayuda de especialistas en construcción de lanchas para que pueda flotar normalmente.
“Lo que se quiere rescatar son los sueños de un hondureño que puso todo su esfuerzo y que merece tener otro futuro para apoyo social y turístico”, dijo la nueva propietaria, quien destacó la enorme labor de Marlon Martínez.
Asimismo, María Jaime reveló que, busca transformar a Rosalinda en un espacio de memoria y orgullo local, convirtiéndolo en una especie de museo flotante con objetos antiguos e históricos de Amapala, permitiendo que los turistas conozcan más sobre la “Perla del Pacífico”.
La nueva propietaria también sueña con ver a Rosalinda nuevamente navegando en aguas hondureñas, ofreciendo a los visitantes un lugar que combine historia, cultura y turismo.
"Me tocó dejarlo abandonado en Amapala. El barco lo tuve que donar a una persona, que junto con otras más, lo van a modificar", reveló con profundo dolor Marlon Martínez, antes de abandonar el sueño de Rosalinda.
La fe, esperanza y el sueño de Marlon Martínez están puestos ahora en manos de María Mercedes Jaime.