"¡Se está moviendo!": pescadores luchan por trasladar el velero Rosalinda a la playa

Los esfuerzos por acercar el velero Rosalinda a la playa El Tamarindo no se detienen, ni siquiera durante el Feriado Morazánico. Obreros y pescadores trabajan sin descanso junto a su propietaria, María Mercedes Jaime, quien asumió el reto de rescatar la embarcación.
“Es bonito ver la solidaridad de los pescadores en su tarea de trasladar a Rosalinda a playa El Tamarindo”, expresó con euforia María Jaime.
El velero fue construido durante siete años por el capitalino Marlon Martínez, en la colonia El Reparto. Con gran ilusión, zarpó el pasado 29 de abril desde la comunidad de Coyolito, en el Golfo de Fonseca, rumbo a Amapala. Sin embargo, en su viaje inaugural naufragó, quedando varado en aguas del sur de Honduras.
"Me tocó dejarlo abandonado en Amapala. El barco lo tuve que donar a una persona, que junto con otras más, lo van a modificar", fueron las últimas palabras de Marlon Martínez, antes de abandonar el sueño de la embarcación Rosalinda.
En agosto, Martínez decidió donar la embarcación a María Jaime antes de salir del país. Desde entonces, la amapalina, reconocida como directora de la asociación Jóvenes Amapalinos Labor Social, lidera los esfuerzos por el rescate del velero.
La propietaria planea no solo rescatarlo, sino también habilitarlo como un museo flotante de tesoros de Amapala.
“Mi velerito... ¡se está moviendo! Solo nosotros sabemos lo que significa todo el esfuerzo de los muchachos”, gritó con emoción en un video la nueva propietaria.
María Jaime aseguró que el velero recibirá modificaciones con ayuda de especialistas en construcción de lanchas para que pueda flotar normalmente.
“Lo que se quiere rescatar son los sueños de un hondureño que puso todo su esfuerzo y que merece tener otro futuro para apoyo social y turístico”, dijo la nueva propietaria, quien destacó la enorme labor de Marlon Martínez.
La nueva propietaria también sueña con ver a Rosalinda nuevamente navegando en aguas hondureñas, ofreciendo a los visitantes un lugar que combine historia, cultura y turismo.