"¡Se está moviendo!": pescadores luchan por trasladar el velero Rosalinda a la playa

El velero fue construido durante siete años por el capitalino Marlon Martínez, en la colonia El Reparto. Con gran ilusión, zarpó el pasado 29 de abril desde la comunidad de Coyolito, en el Golfo de Fonseca, rumbo a Amapala. Sin embargo, en su viaje inaugural naufragó, quedando varado en aguas del sur de Honduras.