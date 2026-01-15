  1. Inicio
Policías llegan a desalojar a familias en La Estanzuela

Al menos 15 familias enfrentan un desalojo en La Estanzuela tras un litigio por tierras que data de 1990.

Al menos 15 familias enfrentan un proceso de desalojo la mañana de este jueves 15 de enero en el sector de La Estanzuela, ubicado en el kilómetro 4 de la carretera hacia El Picacho, en el Distrito Central.

 Foto: Marvin Salgado / LA PRENSA
Desde tempranas horas, decenas de agentes policiales se desplazaron a la zona para ejecutar una supuesta orden de desalojo interpuesta por Rony Carbajal, quien se identifica como propietario del terreno donde residen las familias afectadas.

 Foto: Marvin Salgado / LA PRENSA
Rony Carbajal aseguró que el litigio legal por la propiedad se remonta a 1990 y que existe una sentencia firme que respalda su reclamación. Según explicó, a los habitantes se les ofrecieron dos alternativas para abandonar las viviendas, pero no aceptaron ninguna.

 Foto: Marvin Salgado / LA PRENSA
“Ellos dijeron que no querían negociar y está la situación de ellos. La ley se debe cumplir”, afirmó Carbajal.

 Foto: Marvin Salgado / LA PRENSA
De acuerdo con el supuesto propietario, los ocupantes fueron enjuiciados en un proceso penal por el delito de usurpación, lo que derivó en detenciones previas por invasión del inmueble.

 Foto: Marvin Salgado / LA PRENSA
No obstante, el abogado defensor de las familias sostuvo que el desalojo es ilegal, ya que los habitantes cuentan con títulos de dominio extendidos por el Estado de Honduras, lo que, a su criterio, impide cualquier acción de desalojo mientras no se resuelva el conflicto de manera definitiva.

 Foto: Marvin Salgado / LA PRENSA
“Este desalojo no debe proceder. Las familias tienen documentos legales que acreditan la propiedad”, señaló el profesional del derecho.

 Foto: Marvin Salgado / LA PRENSA
En medio de la tensión, una de las madres afectadas expresó la angustia de los residentes, quienes aseguran haber vivido en el sector por más de cinco décadas.

 Foto: Marvin Salgado / LA PRENSA
“Queremos justicia. Hemos vivido aquí más de 50 años, es el único lugar que tenemos. Nos quieren desalojar”, manifestó.

 Foto: Marvin Salgado / LA PRENSA
Las acciones de los funcionarios policiales ocasionaron tensión y alarma entre los pobladores del sector La Estanzuela en Tegucigalpa.

 Foto: Marvin Salgado / LA PRENSA
Se espera que en las próximas horas se llegue a un acuerdo que beneficien ambas partes.

Foto: Marvin Salgado / LA PRENSA
