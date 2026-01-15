Policías llegan a desalojar a familias en La Estanzuela

Al menos 15 familias enfrentan un proceso de desalojo la mañana de este jueves 15 de enero en el sector de La Estanzuela, ubicado en el kilómetro 4 de la carretera hacia El Picacho, en el Distrito Central.
Desde tempranas horas, decenas de agentes policiales se desplazaron a la zona para ejecutar una supuesta orden de desalojo interpuesta por Rony Carbajal, quien se identifica como propietario del terreno donde residen las familias afectadas.
Rony Carbajal aseguró que el litigio legal por la propiedad se remonta a 1990 y que existe una sentencia firme que respalda su reclamación. Según explicó, a los habitantes se les ofrecieron dos alternativas para abandonar las viviendas, pero no aceptaron ninguna.
“Ellos dijeron que no querían negociar y está la situación de ellos. La ley se debe cumplir”, afirmó Carbajal.
De acuerdo con el supuesto propietario, los ocupantes fueron enjuiciados en un proceso penal por el delito de usurpación, lo que derivó en detenciones previas por invasión del inmueble.
No obstante, el abogado defensor de las familias sostuvo que el desalojo es ilegal, ya que los habitantes cuentan con títulos de dominio extendidos por el Estado de Honduras, lo que, a su criterio, impide cualquier acción de desalojo mientras no se resuelva el conflicto de manera definitiva.
“Este desalojo no debe proceder. Las familias tienen documentos legales que acreditan la propiedad”, señaló el profesional del derecho.
En medio de la tensión, una de las madres afectadas expresó la angustia de los residentes, quienes aseguran haber vivido en el sector por más de cinco décadas.
“Queremos justicia. Hemos vivido aquí más de 50 años, es el único lugar que tenemos. Nos quieren desalojar”, manifestó.
Las acciones de los funcionarios policiales ocasionaron tensión y alarma entre los pobladores del sector La Estanzuela en Tegucigalpa.
Se espera que en las próximas horas se llegue a un acuerdo que beneficien ambas partes.