Tensión entre expresidentes: acusaciones de Pepe Lobo desatan fuerte respuesta de la familia de JOH

En el pronunciamiento público, la familia Hernández García aseguró este viernes que los registros del proceso judicial contra Hernández en Estados Unidos demuestran que no existe evidencia que lo vincule con asesinatos.
Según el documento, durante la audiencia de sentencia realizada el 26 de junio de 2024 en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, el juez Kevin Castel reconoció que no había fundamento para atribuirle responsabilidad en los asesinatos de Nery Orlando López Sanabria o Magdaleno Meza.
El comunicado cita textualmente al juez, quien señaló que “no hay base para saltar a la conclusión de que ni Tony Hernández ni Juan Orlando Hernández causaron el asesinato de Sanabria” y agregó que “no hay evidencia de eso”. Asimismo, el juez afirmó que al dictar sentencia contra el exmandatario no le atribuyó ningún asesinato.
La familia también rechazó que Hernández tenga relación con el asesinato de Said Lobo, hijo del expresidente Lobo Sosa, ocurrido el 14 de julio de 2022 en Tegucigalpa.
De acuerdo con el pronunciamiento, en esa fecha Hernández se encontraba detenido en una prisión federal en Brooklyn, Nueva York, bajo monitoreo permanente y con comunicación estrictamente limitada.
Los familiares del exmandatario también sostienen que las acusaciones recientes contradicen los propios registros oficiales del juicio en Estados Unidos. Según explican, cuando ocurrió el crimen de Said Lobo nadie sabía que Fabio Lobo, hijo del expresidente, participaría como testigo en el proceso judicial contra Hernández.
Detallan que, conforme a los registros de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, fue hasta el 16 de enero de 2024, casi dos años después del asesinato de Said Lobo, que la Fiscalía estadounidense presentó una moción in limine informando que el testigo identificado como CW3, posteriormente revelado como Fabio Lobo, comparecería en el juicio.
En el comunicado, la familia Hernández García también aseguró que desde 2022 han recibido amenazas de muerte provenientes de organizaciones criminales, situación que —afirman— fue expuesta por el propio Hernández durante una audiencia celebrada el 18 de enero de 2024.
Según el documento, la información presentada ante el tribunal incluía reportes del FBI sobre una organización criminal que presuntamente planeaba atentados contra miembros de su familia y otras personalidades públicas.
Ante este escenario, la familia solicitó al Ministerio Público de Honduras investigar con urgencia los hechos y revisar los informes del FBI y de la ATIC relacionados con la muerte de Said Lobo.
Además, pidieron que se gestione asistencia judicial internacional para obtener la moción presentada en enero de 2024 y el reporte completo del FBI mencionado durante la audiencia en Nueva York.
Finalmente, la familia del exmandatario expresó su solidaridad con la familia Lobo por la pérdida de su hijo, pero insistió en que el dolor no debe convertirse en base para acusaciones sin pruebas.