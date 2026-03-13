Tensión entre expresidentes: acusaciones de Pepe Lobo desatan fuerte respuesta de la familia de JOH

El comunicado cita textualmente al juez, quien señaló que “no hay base para saltar a la conclusión de que ni Tony Hernández ni Juan Orlando Hernández causaron el asesinato de Sanabria” y agregó que “no hay evidencia de eso”. Asimismo, el juez afirmó que al dictar sentencia contra el exmandatario no le atribuyó ningún asesinato.