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Equipo Periodismo FC presenta uniforme en homenaje al periodista René Gavarrete en Unah-Cortés

Con el balón listo para rodar, los estudiantes se preparan para competir en los próximos torneos universitarios y poner en alto el nombre de la carrera de Periodismo en la Unah-Cortés

  • Actualizado: 12 de marzo de 2026 a las 11:43 -
  • Aneth Flores
Equipo Periodismo FC presenta uniforme en homenaje al periodista René Gavarrete en Unah-Cortés
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Con entusiasmo, compañerismo y un profundo sentido de memoria, estudiantes de la carrera de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Campus Cortés (Unah-Cortés) presentaron oficialmente el uniforme del primer equipo deportivo Periodismo F.C., que representará a la carrera en los próximos torneos universitarios.

 Foto: cortesía
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La actividad se realizó el jueves 12 de marzo en las instalaciones de la carrera de Periodismo, donde docentes y estudiantes se reunieron para acompañar este emotivo momento.

 Foto: Aneth Flores / LA PRENSA
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El evento también contó con la presencia de la licenciada María Elena Fajardo, esposa del recordado licenciado René Gavarrete, quien asistió como invitada especial a la presentación del uniforme.

 Foto: Aneth Flores / LA PRENSA
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Durante el acto, los alumnos confirmaron que esta iniciativa deportiva fue dedicada al destacado docente René Gavarrete, en reconocimiento a su legado académico y su aporte a la formación de generaciones de periodistas. (En la fotografía, el estudiante Elkin Villalobos modela la camisa del equipo).

 Foto: Gabriela Díaz
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La camisa deportiva destaca por su diseño en colores azul, blanco y dorado, además de incluir un logo especial creado en conmemoración del recordado maestro.

 Foto: cortesía
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El uniforme simboliza más que la representación de un equipo deportivo, pues los estudiantes aseguran que refleja valores fundamentales del periodismo como la unidad, el compromiso social y la memoria histórica.

 Foto: cortesía
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A través del deporte, los integrantes de Periodismo F.C. buscan fortalecer los lazos entre compañeros y demostrar que la vocación periodística también se construye fuera de las aulas.

 Foto: Aneth Flores / LA PRENSA
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Además del homenaje a René Gavarrete, el equipo también presentó su mascota oficial llamada “Rafa”, creada en memoria al docente de periodismo Rafael Jananía, quien falleció el pasado 19 de septiembre de 2021.

 Foto: Aneth Flores / LA PRENSA
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El licenciado Óscar Romero, coordinador de la carrera de Periodismo, explicó que la creación del equipo surge como una iniciativa impulsada por los propios estudiantes y forma parte de los programas deportivos promovidos por la universidad.

 Foto: Linda Díaz
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Por su parte, la licenciada María Elena Fajardo expresó que el homenaje realizado por los estudiantes representa un gesto que llena de alegría a su familia, especialmente a poco más de un mes de la lamentable pérdida.

 Foto: Linda Díaz
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Fotografía de docentes de la carrera de Periodismo modelando la camisa deportiva, en compañía del estudiante Elkin Villalobos.

 Foto: Aneth Flores / LA PRENSA
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Con el balón listo para rodar, los estudiantes se preparan para competir en los próximos torneos universitarios, respaldados por el apoyo de todos los catedráticos de la carrera de Periodismo.

 Foto: Aneth Flores / LA PRENSA
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