Nasralla critica la entrega del Bono Climático y pide “no dejarse engañar”

Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, cuestionó este lunes la entrega del Bono de Alivio Climático impulsado por el Gobierno, al que calificó como una “maniobra política” previo a las elecciones generales del 30 de noviembre.
“El pueblo no es tonto. Todos sabemos que ese llamado bono climático no sale del bolsillo del pabellón, sale del sudor del pueblo, de los impuestos que ustedes pagan cada vez que compran un pan, una leche o un cuaderno para sus hijos”, expresó Nasralla en un video difundido en sus redes sociales.
La entrega del polémico Bono de Alivio Climático ha generado, desde el pasado 13 de octubre, múltiples denuncias y reacciones de destacados expertos, políticos y funcionarios.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) destinó 661.1 millones de lempiras para apoyar a las personas vulnerables y afectadas por las recientes lluvias en seis departamentos del país.
Sin embargo, varios beneficiarios denunciaron que al recibir la ayuda se les habría pedido votar por el Partido Libertad y Refundación (Libre).
“De repente se acuerdan del pueblo, reparten billetes con sonrisas y con banners gigantes de Rixi Moncada a sus espaldas, mientras en voz baja le insinúan a la gente por quién votar. Esto, compatriotas, no es solidaridad, es manipulación disfrazada de ayuda”, denunció Nasralla.
El Bono de Alivio Climático, ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), contempla la entrega de 7,000 lempiras a 101,453 hogares en los departamentos de Atlántida, Yoro, Cortés, Santa Bárbara, Francisco Morazán y El Paraíso, con un presupuesto total de 661.1 millones de lempiras.
"Tómenlo, porque es de ustedes, es del pueblo, no es favor de nadie. Pero no cambien el futuro de sus hijos por un dinero que después saldrá más caro. Su voto es poder, es esperanza, es la llave para que sus hijos vivan mejor”, agregó el candidato presidencial del Partido Liberal.
Contrario a lo afirmado por el Gobierno, los fondos destinados al Bono de Alivio Climático no fueron reactivados, sino que ya se encontraban disponibles en las cuentas del Banco Central de Honduras (BCH).
En un inicio se dijo que el Gobierno habría reactivado un préstamo de emergencia gestionado en 2021 ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, con el objetivo de distribuir el bono climático a más de 100,000 hogares en vísperas de las elecciones generales.
LA PRENSA consultó al BCIE si había recibido quejas formales a través de sus canales y respondió que “activó de oficio sus procesos internos de diligencia, auditoría y supervisión para la operación bono climático”.
No hubo un segundo desembolso del BCIE, sino que los recursos permanecieron engavetados en el BCH y, en 2025, pasaron al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), que es el encargado de entregar los 7,000 lempiras a los beneficiarios mediante el Programa de la Red Solidaria.