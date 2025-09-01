¿Lo compró? Nasralla revela la verdad sobre el Tesla Cybertruck

Este fin de semana, el candidato presidencial Salvador Nasralla acaparó la viralidad de las redes sociales tras aparecer en un video conduciendo una llamativa Tesla Cybertruck, la camioneta eléctrica más lujosa del momento.
En el video, se observa a Salvador Nasralla junto a su esposa, la diputada Iroshka Elvir, sonrientes y disfrutando del paseo en el lujoso vehículo.
El video desató una ola de comentarios, entre ellos muchas críticas, especialmente de sus adversarios políticos, quienes no desaprovecharon la oportunidad para cuestionar la procedencia de la lujosa camioneta.
Ante las críticas y cuestionamientos, Salvador Nasralla no se quedó callado y muy a su estilo respondió directamente a sus detractores.
"Ese Cybertruck es de varios amigos y me lo prestaron. Vale menos que una Prado de las que circulan por miles en Honduras", inició explicando Nasralla.
También explicó que con ese video, busca indicarle al pueblo hondureño que en caso de ganar las elecciones, en su gobierno incluirá mucha tecnología y modernidad.
"Como es un carro moderno y poco común, pretendemos que la gente se dé cuenta que con nuestro gobierno implementaremos todo lo digital, que ya es costumbre en otras partes del mundo, y que le han negado los gobiernos tradicionales".
"Además, podemos hacer en Honduras los arneses para estos vehículos que no son vehículos de lujo, sino vehículos con tecnología moderna", añadió.
Y aunque sus rivales políticos tomaron la acción de Nasralla y su esposa Iroshka como algo negativo, el presidenciable sostiene que lo utilizó como una manera de hacer ver a los hondureños las tecnologías que aplicaría si llegara a ser presidente.
Salvador Nasralla busca por tercera vez convertirse en presidente de Honduras, ahora bajo la bandera del Partido Liberal de Honduras. En 2013 participó como candidato del Partido Anticorrupción (PAC), en 2017 bajo la Alianza de Oposición Contra la Dictadura y ahora con la bandera rojo, blanco y rojo.