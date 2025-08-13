El municipio de Honduras que lleva cuatro años sin homicidios

El municipio de Maraita, Francisco Morazán, celebra un hecho sin precedentes en materia de seguridad.
Maraita cumple cuatro años consecutivos sin registrar homicidios, lo que equivale a unos 1,460 días de convivencia pacífica, destacó la Policía Nacional.
El logro en materia de seguridad ha sido alcanzado bajo la labor de la Unidad Metropolitana de Prevención N.° 14 (UMEP-14).
La Policía indicó que ha implementado una estrategia integral de prevención del delito, patrullajes permanentes y un acercamiento constante con la ciudadanía.
La confianza entre la población y la Policía ha sido determinante para que Maraita sea uno de los municipios más pacíficos del país.
Los vecinos colaboran activamente mediante denuncias oportunas y el trabajo conjunto con líderes comunitarios, explican las autoridades.
A ello se suman programas de prevención, charlas educativas y actividades comunitarias que fortalecen valores y fomentan la cohesión social.
La Policía Nacional especificó que este modelo de seguridad se ha visto reforzado por la coordinación interinstitucional, en la que autoridades municipales, organizaciones de la sociedad civil y fuerzas del orden han unido esfuerzos para anticiparse a riesgos y actuar de manera eficaz.
El municipio de Maraita está ubicado al oriente del departamento de Francisco Morazán y a unos 50 kilómetros de Tegucigalpa, capital de Honduras.
Tiene una población estimada de 7,300 habitantes, distribuida en su mayoría en zonas rurales.
Maraita se caracteriza por su entorno montañoso y su economía basada en la agricultura, ganadería y actividades forestales.
Entre sus principales cultivos destacan el maíz, frijol, café, hortalizas y productos de autoconsumo, actividades que sostienen la vida de la comunidad.
Maraita fue fundado en 1824 como aldea de Tatumbla. En la división política territorial de 1889, era uno de los municipios del distrito de San Antonio de Oriente.