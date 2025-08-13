  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

El municipio de Honduras que lleva cuatro años sin homicidios

Ubicado en Francisco Morazán y con una economía agrícola, este municipio se ha convertido en ejemplo de convivencia gracias al trabajo conjunto de la Policía Nacional y pobladores.

El municipio de Honduras que lleva cuatro años sin homicidios
1 de 13

El municipio de Maraita, Francisco Morazán, celebra un hecho sin precedentes en materia de seguridad.

El municipio de Honduras que lleva cuatro años sin homicidios
2 de 13

Maraita cumple cuatro años consecutivos sin registrar homicidios, lo que equivale a unos 1,460 días de convivencia pacífica, destacó la Policía Nacional.
El municipio de Honduras que lleva cuatro años sin homicidios
3 de 13

El logro en materia de seguridad ha sido alcanzado bajo la labor de la Unidad Metropolitana de Prevención N.° 14 (UMEP-14).

El municipio de Honduras que lleva cuatro años sin homicidios
4 de 13

La Policía indicó que ha implementado una estrategia integral de prevención del delito, patrullajes permanentes y un acercamiento constante con la ciudadanía.
El municipio de Honduras que lleva cuatro años sin homicidios
5 de 13

La confianza entre la población y la Policía ha sido determinante para que Maraita sea uno de los municipios más pacíficos del país.

El municipio de Honduras que lleva cuatro años sin homicidios
6 de 13

Los vecinos colaboran activamente mediante denuncias oportunas y el trabajo conjunto con líderes comunitarios, explican las autoridades.

El municipio de Honduras que lleva cuatro años sin homicidios
7 de 13

A ello se suman programas de prevención, charlas educativas y actividades comunitarias que fortalecen valores y fomentan la cohesión social.
El municipio de Honduras que lleva cuatro años sin homicidios
8 de 13

La Policía Nacional especificó que este modelo de seguridad se ha visto reforzado por la coordinación interinstitucional, en la que autoridades municipales, organizaciones de la sociedad civil y fuerzas del orden han unido esfuerzos para anticiparse a riesgos y actuar de manera eficaz.
El municipio de Honduras que lleva cuatro años sin homicidios
9 de 13

El municipio de Maraita está ubicado al oriente del departamento de Francisco Morazán y a unos 50 kilómetros de Tegucigalpa, capital de Honduras.

El municipio de Honduras que lleva cuatro años sin homicidios
10 de 13

Tiene una población estimada de 7,300 habitantes, distribuida en su mayoría en zonas rurales.

El municipio de Honduras que lleva cuatro años sin homicidios
11 de 13

Maraita se caracteriza por su entorno montañoso y su economía basada en la agricultura, ganadería y actividades forestales.

El municipio de Honduras que lleva cuatro años sin homicidios
12 de 13

Entre sus principales cultivos destacan el maíz, frijol, café, hortalizas y productos de autoconsumo, actividades que sostienen la vida de la comunidad.
El municipio de Honduras que lleva cuatro años sin homicidios
13 de 13

Maraita fue fundado en 1824 como aldea de Tatumbla. En la división política territorial de 1889, era uno de los municipios del distrito de San Antonio de Oriente.
Cargar más fotos