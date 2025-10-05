Hondureños regresan del feriado Morazánico con saldo de 633 emergencias atendidas

El retorno de miles de hondureños tras el feriado Morazánico se vivió con un intenso flujo vehicular en carreteras y puestos fronterizos.
Las familias regresaron a sus hogares luego de varios días de descanso en playas, montañas y diferentes destinos turísticos del país.
El Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras informó que entre el 27 de septiembre y el 5 de octubre se atendieron 633 emergencias, un 39% más que en el mismo período de 2024.
Los reportes detallan 26 incendios estructurales, 14 en vehículos, uno forestal y cuatro en zacateras.
También se registraron 31 accidentes de tránsito en vehículos y 73 en motocicletas, dejando un saldo de siete fallecidos por accidentes viales.
En materia de rescates, las autoridades respondieron a nueve emergencias acuáticas y dos vehiculares.
Además, se brindaron 63 atenciones prehospitalarias y 405 servicios de ambulancia, reflejando el alto nivel de movilización de la población durante la semana.
El comparativo anual muestra un aumento significativo en incendios estructurales (86%), basureros (167%) y atenciones prehospitalarias (47%).
Sin embargo, los accidentes vehiculares disminuyeron en un 30%, al pasar de 44 en 2024 a 31 en 2025.
La cifra de fallecidos en accidentes de motocicleta también bajó en un 33%, mientras que los decesos en accidentes de vehículos se incrementaron de uno a cinco, lo que representa un alza del 400%.
Los bomberos también realizaron tres recuperaciones de cadáveres, lo que supuso un aumento del 200% respecto al año anterior.
Con el regreso a la normalidad tras los días de descanso, las autoridades hacen un llamado a la precaución en carretera.
El objetivo es que los hondureños mantengan la responsabilidad en la conducción y eviten tragedias que enluten a las familias del país.