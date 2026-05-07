Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este viernes ocho de mayo

En los departamentos de Lempira e Intibucá, los trabajos afectarán varios municipios. En San Juan Intibucá se verá interrumpido el servicio en el casco urbano y aldeas como Los Naranjos, La Lima, San José de Cataulaca, El Pelón, Los Peloncitos, Panila, Montañita, El Roblón, Azacualpa, El Portillo, El Tablón, Yaterique, Llano Redondo, La Ceibita, San Antonio, El Espinal y El Zarzal, junto a sus caseríos cercanos. En Santa Cruz, Lempira, el corte alcanzará el casco urbano y comunidades como Candelaria, Linderos, Loma Limpia, Pajapas, San Pedro, Santa Rosa, Corral Falso, Aguataya y Carrizal. También se reportan interrupciones en el municipio de San Francisco, Lempira, incluyendo Concordia, Jelpoa, Magdalena, Marquira, Rorruca y San Lucas; así como en Erandique, donde se verán afectados Azacualpa, Concepción, El Carrizal, El Conal, El Rodeo, Gualguire, Guatincara, San Antonio Montaña, San Antonio Valle, Valle de la Cruz y Barrio Nuevo. En Dolores, Intibucá, el corte abarcará Azacualpa, Borbollón, San José, El Derrumbo, Agua Blanca, Los Achotes, Valle Toco y El Cerrón. Asimismo, en San Miguelito, Intibucá, se incluyen Las Trancas, Agua Blanca, El Derrumbo, Los Mangos, El Rodeo, San Antonio, Laguna Grande, La Misión, Mangual, Aldea Toco y Chapucay. En estas zonas el horario será de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.