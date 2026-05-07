Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este viernes ocho de mayo

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este viernes 8 de mayo del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, Ocotepeque, Lempira, La Ceiba y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, los cortes de energía se registrarán en sectores como City Mall, Secretaría de Seguridad, Escuela Militar, Campo de Parada Marte, Estado Mayor Conjunto, 1er Batallón de Infantería, Industria Militar, Escuela Técnica del Ejército, COPECO, IMFFAA, Academia Militar Francisco Morazán, así como en Las Tapias, Nueva Aldea, Centro de Alto Rendimiento del C.D. Olimpia, residencial Monte Real, Mateo, Puerta del Golpe, Cieneguitas, La Calera, La Sabana, Monte Redondo, El Empedrado, El Escarbadero, La Brea, Lepaterique, Cerro Verde, aldea El Carrizal, aldea El Naranjo y zonas aledañas. Estas interrupciones están previstas en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
En los departamentos de Lempira e Intibucá, los trabajos afectarán varios municipios. En San Juan Intibucá se verá interrumpido el servicio en el casco urbano y aldeas como Los Naranjos, La Lima, San José de Cataulaca, El Pelón, Los Peloncitos, Panila, Montañita, El Roblón, Azacualpa, El Portillo, El Tablón, Yaterique, Llano Redondo, La Ceibita, San Antonio, El Espinal y El Zarzal, junto a sus caseríos cercanos. En Santa Cruz, Lempira, el corte alcanzará el casco urbano y comunidades como Candelaria, Linderos, Loma Limpia, Pajapas, San Pedro, Santa Rosa, Corral Falso, Aguataya y Carrizal. También se reportan interrupciones en el municipio de San Francisco, Lempira, incluyendo Concordia, Jelpoa, Magdalena, Marquira, Rorruca y San Lucas; así como en Erandique, donde se verán afectados Azacualpa, Concepción, El Carrizal, El Conal, El Rodeo, Gualguire, Guatincara, San Antonio Montaña, San Antonio Valle, Valle de la Cruz y Barrio Nuevo. En Dolores, Intibucá, el corte abarcará Azacualpa, Borbollón, San José, El Derrumbo, Agua Blanca, Los Achotes, Valle Toco y El Cerrón. Asimismo, en San Miguelito, Intibucá, se incluyen Las Trancas, Agua Blanca, El Derrumbo, Los Mangos, El Rodeo, San Antonio, Laguna Grande, La Misión, Mangual, Aldea Toco y Chapucay. En estas zonas el horario será de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.
Las labores también alcanzarán amplios sectores del occidente del país, específicamente en municipios de Ocotepeque y Lempira como San Marcos, Guarita, San Juan Guarita, Tomalá, Tambla, Cololaca, Valladolid, La Virtud, Mapulaca, Gualcinse, Candelaria, Virginia, Piraera y San Andrés, incluyendo sus cascos urbanos, aldeas y caseríos cercanos. El suministro será suspendido entre las 8:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde.
En el litoral atlántico, las interrupciones afectarán sectores de Tela, Arizona y Esparta, en el departamento de Atlántida, además de comunidades del sector Lean en el municipio de Morazán, Yoro. Barrios, colonias y aldeas como Triunfo de la Cruz, Lancetilla, Mezapa, Hilamo, San José de Texiguat, Nueva Florida, Cangelica, Río Chiquito, Flores de Lean, Campo Nuevo, La Tarraloza y Agua Caliente, entre muchas otras comunidades, estarán sin energía eléctrica en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
Finalmente, en Olanchito, Yoro, y Esquipulas del Norte, Olancho, el corte comprenderá numerosos barrios y colonias del casco urbano como El Centro, Rosales, Los Ángeles, San Jorge, Valle Fresco, Bella Vista, Miraflores, Betania, Universitaria, Ramón Amaya Amador, Hospital Aníbal Murillo Escobar, entre otros; así como aldeas como Sabanetas, Potrerillo, Las Minas Aguán, El Ocote, Calpules, Juncal, San Carlos, Piedra del Tigre, Armenia, El Cajón, Campo Nuevo y Tepusteca. En estas zonas la interrupción está programada de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.