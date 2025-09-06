¡Saque paraguas! Onda tropical dejará fuertes lluvias en estas zonas Honduras

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) confirmó que este domingo una onda tropical ingresará al país y dejará lluvias en estas zonas de Honduras.
Mario Centeno, pronosticador del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), mencionó a un medio local que el sistema ingresará por el oriente de Honduras alrededor del mediodía, afectando inicialmente los departamentos de Gracias a Dios, Olancho y Colón.
A medida que la onda avance, las precipitaciones se irán extendiendo hacia otras regiones del país.
Los mayores acumulados de lluvia se prevén en las zonas sur, suroccidente y occidente, aunque prácticamente todo el territorio nacional experimentará los efectos del fenómeno.
Centeno alertó que algunos sectores podrían registrar acumulados significativos de agua, por lo que recomendó a la población estar atenta ante posibles inundaciones o afectaciones locales.
Hasta este sábado, el clima se ha mantenido seco y con poca nubosidad, aunque ya se percibe el avance de humedad desde el Caribe y el Pacífico, lo que ha propiciado lluvias débiles y de corta duración en zonas de Atlántida, Cortés, Colón y Yoro.
En el suroccidente y sur del país, especialmente en áreas montañosas, se esperan precipitaciones más intensas por la influencia del Pacífico.
Se prevé que la llegada de esta onda tropical no solo refresque el ambiente, sino que también traiga consigo ciertos riesgos asociados a aguaceros continuos, por lo que se sugiere a la ciudadanía tomar precauciones.
Cenaos recomendó a la población en general: Mantenerse informado a través de los canales oficiales de Copeco y Cenaos y evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas.
También asegurar techos, láminas y objetos que puedan ser arrastrados por el viento o la lluvia, no tirar basura en alcantarillas para prevenir inundaciones urbanas y preparar un botiquín básico y linternas en caso de cortes de energía.