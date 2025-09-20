Ocho horas sin luz estarán estas zonas de SPS y Tegucigalpa este domingo 21 de septiembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) programó amplios cortes de electricidad este domingo 21 de septiembre de 2025 en Honduras.
La estatal eléctrica explicó que las interrupciones durarán al menos ocho horas en cada ciudad mencionada.
La Enee detalla que las interrupciones del servicio se deben a trabajos de mantenimiento con el fin de mejorar la red eléctrica nacional.
Los cortes del suministro eléctrico afectarán a varias colonias de la zona norte y central de Honduras.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico.
Justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Zonas del Distrito Central que no tendrán luz en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Otras zonas del Distrito Central que no contarán con el suministro eléctrico en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Otros barrios y colonia de Tegucigalpa sin luz en horario de 8:00 a.m a 4:00 p.m.
Colonias de Tegucigalpa sin luz en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Barrios y colonias de San Pedro Sula que no contarán con el servicio eléctrico en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.