Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este viernes siete de noviembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció recientemente que programó apagones de electricidad en varias zonas Honduras este viernes 7 de noviembre del presente año.
La estatal detalló que las interrupciones programadas del servicio eléctrico serán en distintos sectores del país, y son parte de trabajos de mantenimiento en las redes de distribución.
Los cortes afectarán zonas de los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Atlántida y Yoro.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán entre seis y ocho horas en varias zonas de Honduras.
La estatal afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
A continuación, se detallan los lugares y comunidades incluidas en el cronograma de los cortes de luz:
En el sur del país, las interrupciones de energía alcanzarán sectores del municipio de Nacaome, incluyendo las comunidades de El Chiflón, Las Vegas, Coray, Las Mesas, El Junquillo, Casas Nuevas, La Libertad, San Miguelito, Montecristo, Portillo del Oro, Alubarén, Curarén, Cerro del Señor, El Verdugo, Reitoca y Las Balitas en horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Asimismo, en el oriente se verán afectados varios sectores de Trojes, El Paraíso, entre ellos Las Camelias, El Pinal, Poteca, Campamento #1 y #2, El Chaparral, La Laguna, La Unión #1, San Antonio, La Núvia, La Montañita, Paso Hondo #1 y #2, Las Quebradas, Las Delicias #1 y #2, Mata de Guineo, San José de Mata de Guineo, El Corralito, Cifuentes, Quebrada Arriba, Planes de Cifuentes, Los Jardines, El Bijao, El Pital, Agua Caliente, Los Tablones, La Apertura, Trojes, Capires, Yamales y Arenales en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
En el Distrito Central, los cortes abarcarán desde la 1ra hasta la 8va avenida entre la 1ra y 6ta calle de Comayagüela, afectando comercios y mercados como Comercial Norteña, Mercado San Isidro, Mercado Colón, Instituto Hibueras y zonas aledañas en horario de
También se reportarán interrupciones en Choloma, específicamente en Colonia Los Castaños, Demahsa (MASECA), Aldea Santa Lucía, Monte de Sinaí y 25 de Marzo en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
En la zona norte, los trabajos de mantenimiento afectarán sectores de Peña Blanca y Santa Cruz de Yojoa, incluyendo Taulabé, Bagope, Los Caminos, Agua Azul, Panacam, Santa Elena, San Bartolo y otras comunidades vecinas.
En la región atlántica, la Cuenca del Río Cangrejal en La Ceiba, Atlántida, también experimentará cortes en aldeas como El Naranjo, Las Mangas, El Pital, Río Viejo, Yarucca, Los Vegas, Toncontín, Urraco, San Antonio y Los Coquitos en horario de de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Finalmente, en el departamento de Yoro, los cortes alcanzarán zonas de Morazán, El Negrito, Victoria, Yorito, Santa Rita y Yoro ciudad, afectando barrios como Las Colinas, Las Delicias, Díaz Chávez I, II y III, El Pantano, Santiago, Porfirio Martínez, Reino Unido, Subirana y Casino Agay en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Otras zonas afectadas son, Aldea La Aguata, Puente Grande, Edicaly, Aserraderos, Yorekode Honduras, Sabanas Fuera, Brisas de ChalMeca, Fuentecita, Fuente Grande El Coroso, Santa Cruz, Aguas y Macor en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.