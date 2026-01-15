Nasry Asfura promete recortar el gasto público e impulsar megaobras en el país

El presidente electo de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah, prometió que su gobierno aplicará un recorte al gasto público, reducirá el tamaño del Estado y destinará los recursos ahorrados a megaobras de infraestructura en distintas regiones del país.
En una entrevista concedida el martes, Asfura señaló que los fondos serán invertidos en puertos, aeropuertos y presas hidroeléctricas, proyectos que considera claves para dinamizar la economía y generar empleo.
El próximo mandatario también reiteró su intención de mejorar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos e Israel, así como evaluar el restablecimiento de vínculos con Taiwán, tema que formó parte central de su campaña electoral.
“Vamos a tomar posesión y administrar y gobernar Honduras de la mejor manera posible”, expresó Asfura durante su visita oficial a Washington, a pocos días de asumir el cargo.
Como parte de su agenda, Asfura se reunió el lunes con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, encuentros que calificó como positivos para fortalecer la cooperación bilateral.
El presidente electo describió la relación entre Honduras y Estados Unidos como un vínculo vital de más de 200 años, al que considera estratégico para el desarrollo económico y la estabilidad del país.
En ese sentido, indicó que su gobierno buscará atraer capital privado estadounidense hacia sectores como energía, manufactura y tecnología, con el objetivo de ampliar la inversión y modernizar la economía nacional.
“Soy su socio. Soy su amigo. Somos un equipo para poder lograr la inversión en Honduras”, afirmó Asfura, quien asumirá oficialmente la Presidencia el próximo 27 de enero.
Durante la campaña, Nasry Asfura prometió revisar los acuerdos firmados con China y sostuvo que Honduras estaba “100 veces mejor” cuando mantenía relaciones con Taiwán, debido a mayores niveles de cooperación y comercio.
Sin embargo, en la entrevista aclaró que el tema aún se encuentra en evaluación, que no ha tenido contacto con autoridades chinas y que por ahora no tiene un mensaje público dirigido al gobierno de Pekín.
Asfura también informó que la semana pasada sostuvo reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para revisar el préstamo de 850 millones de dólares aprobado durante la administración de Xiomara Castro.
En temas de corrupción, Asfura enfatizó: “En ningún momento otra persona más estará involucrada en ninguna de mis gestiones. Me pertenece a mí hacerlo de la mejor manera y poder trabajar hacia adelante para un futuro de esperanza y oportunidades para toda Honduras”, concluyó.