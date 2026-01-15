  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

Nasry Asfura promete recortar el gasto público e impulsar megaobras en el país

Nasry Asfura promete que al asumir la presidencia se enfocará en crecimiento económico y disciplina fiscal

Nasry Asfura promete recortar el gasto público e impulsar megaobras en el país
1 de 12

El presidente electo de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah, prometió que su gobierno aplicará un recorte al gasto público, reducirá el tamaño del Estado y destinará los recursos ahorrados a megaobras de infraestructura en distintas regiones del país.
Nasry Asfura promete recortar el gasto público e impulsar megaobras en el país
2 de 12

En una entrevista concedida el martes, Asfura señaló que los fondos serán invertidos en puertos, aeropuertos y presas hidroeléctricas, proyectos que considera claves para dinamizar la economía y generar empleo.
Nasry Asfura promete recortar el gasto público e impulsar megaobras en el país
3 de 12

El próximo mandatario también reiteró su intención de mejorar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos e Israel, así como evaluar el restablecimiento de vínculos con Taiwán, tema que formó parte central de su campaña electoral.
Nasry Asfura promete recortar el gasto público e impulsar megaobras en el país
4 de 12

“Vamos a tomar posesión y administrar y gobernar Honduras de la mejor manera posible”, expresó Asfura durante su visita oficial a Washington, a pocos días de asumir el cargo.
Nasry Asfura promete recortar el gasto público e impulsar megaobras en el país
5 de 12

Como parte de su agenda, Asfura se reunió el lunes con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, encuentros que calificó como positivos para fortalecer la cooperación bilateral.
Nasry Asfura promete recortar el gasto público e impulsar megaobras en el país
6 de 12

El presidente electo describió la relación entre Honduras y Estados Unidos como un vínculo vital de más de 200 años, al que considera estratégico para el desarrollo económico y la estabilidad del país.
Nasry Asfura promete recortar el gasto público e impulsar megaobras en el país
7 de 12

En ese sentido, indicó que su gobierno buscará atraer capital privado estadounidense hacia sectores como energía, manufactura y tecnología, con el objetivo de ampliar la inversión y modernizar la economía nacional.
Nasry Asfura promete recortar el gasto público e impulsar megaobras en el país
8 de 12

“Soy su socio. Soy su amigo. Somos un equipo para poder lograr la inversión en Honduras”, afirmó Asfura, quien asumirá oficialmente la Presidencia el próximo 27 de enero.
Nasry Asfura promete recortar el gasto público e impulsar megaobras en el país
9 de 12

Durante la campaña, Nasry Asfura prometió revisar los acuerdos firmados con China y sostuvo que Honduras estaba “100 veces mejor” cuando mantenía relaciones con Taiwán, debido a mayores niveles de cooperación y comercio.
Nasry Asfura promete recortar el gasto público e impulsar megaobras en el país
10 de 12

Sin embargo, en la entrevista aclaró que el tema aún se encuentra en evaluación, que no ha tenido contacto con autoridades chinas y que por ahora no tiene un mensaje público dirigido al gobierno de Pekín.
Nasry Asfura promete recortar el gasto público e impulsar megaobras en el país
11 de 12

Asfura también informó que la semana pasada sostuvo reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para revisar el préstamo de 850 millones de dólares aprobado durante la administración de Xiomara Castro.
Nasry Asfura promete recortar el gasto público e impulsar megaobras en el país
12 de 12

En temas de corrupción, Asfura enfatizó: “En ningún momento otra persona más estará involucrada en ninguna de mis gestiones. Me pertenece a mí hacerlo de la mejor manera y poder trabajar hacia adelante para un futuro de esperanza y oportunidades para toda Honduras”, concluyó.
Cargar más fotos