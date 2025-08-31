Nasralla e Iroshka presumen lujoso Cibertruck: "¡Qué clase de presidente tendremos, top!"

El presentador y político Salvador Nasralla sorprendió este domingo en redes sociales luego de compartir junto a su esposa, Iroshka Elvir, un video a bordo de una llamativa Tesla Cybertruck, la camioneta eléctrica más lujosa del momento.
En el video, la pareja aparece sonriente, disfrutando del futurista vehículo que ha causado sensación en el mundo automotriz por su diseño robusto y tecnológico.
Nasralla, conocido por su estilo extravagante y cercano al público, no dudó en presumir la experiencia junto a Iroshka, reforzando la imagen de modernidad y éxito que lo acompaña tanto en su faceta mediática como política.
Nasralla en sus redes sociales describió el momento como: "Por las calles de Tegucigalpa manejando la Cybertruck"
Por su parte su esposa Iroshka Elvir de Nasralla describió el momento como: "Con más estilo que nadie, Salvador me lleva en la Cybertruck a recorrer la capital. ¡Qué clase de presidente el que tendremos, TOP!".
La publicación de Nasralla rápidamente se viralizó y abrió debate en redes sociales con mensajes positivos y negativos sobre el paseo en el lujoso vehículo.
Durante el recorrido, Iroshka enfatizó a los seguidores de Nasralla votar en la casilla 4 en la papeleta presidencial.
Salvador Nasralla quien es conocido como “El señor de la televisión” por su prolífica carrera en medios, especialmente en programas emblemáticos como "5 Deportivo" y "X-0 da Dinero" busca convertirse en el nuevo presidente de la República de Honduras.
Nasralla actualmente recorre varios lugares de Honduras en busca de la simpatía de los hondureños para que lo lleven a ganar la primera magistratura del país.
En las elecciones primarias de marzo de 2025, Nasralla lideró con una abrumadora ventaja en el Partido Liberal, obteniendo el 59.36 % de los votos, seguido por Jorge Cálix con cerca del 30%.