¡Mal inicio de semana! SPS amanecerá con cortes de luz este lunes 1 de septiembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) programó amplios cortes de electricidad este lunes 1 de septiembre de 2025 en Honduras.
La estatal eléctrica explicó que las interrupciones durarán más de cinco horas y corresponden a trabajos de mantenimiento.
Los cortes del suministro eléctrico afectarán a varias colonias de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico.
Justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Zonas de San Pedro Sula que no tendrán luz este lunes 1 de septiembre del 2025 en un horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.