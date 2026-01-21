Estos sitios de Honduras no tendrán luz este jueves 22 de enero

En la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, también se registrarán cortes programados de energía eléctrica que afectarán a colonias como Trejo, Universidad, Vista al Mar, El Búfalo, Gracias a Dios, Menonita, 26 de Junio, Lomas de Palmira, Rodas y Armenia Bonito, así como el sector del CURLA y la Iglesia Gran Comisión. De acuerdo con la información oficial, la suspensión del servicio se llevará a cabo en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.