Estos sitios de Honduras no tendrán luz este jueves 22 de enero

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este jueves 22 de enero del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamento de Cortés, Francisco Morazán, Comayagua, Atlántida en distintos horarios a lo largo del día.
La Enee precisó que los cortes de energía en algunas zonas durarán al menos ocho horas.
El estado afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el municipio de Guaimaca y zonas aledañas, el corte afectará barrios como El Centro, Abajo y Arriba, así como numerosas aldeas y comunidades rurales, incluyendo Maranguiles, El Naranjal, Ojo de Agua, Lepaguare, Villa de Fátima y Campamento, entre otras. La suspensión del servicio está programada en un horario de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde.
De igual forma, se reportarán interrupciones en el municipio de Cedros, Francisco Morazán, abarcando comunidades como Orica, Guayape, Santa Cruz de Guayape, Cedros, Minas de Oro y zonas donde opera la Generación Distribuida Los Pinos (Honduras Biomass Energy), en el mismo horario de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.
En el departamento de Olancho, los cortes impactarán de manera significativa a Catacamas, donde se verá afectada toda la ciudad, así como barrios, colonias, aldeas y comunidades rurales, además del municipio de Culmí. En esta zona, la interrupción del servicio eléctrico se extenderá desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde.
Asimismo, en la ciudad de Juticalpa, la suspensión del fluido eléctrico abarcará todo el casco urbano, instituciones públicas y privadas, centros médicos, zonas comerciales y varios municipios aledaños como San Francisco de la Paz, Gualaco, San Esteban, Guarizama, Manto, Silca, Salamá, Jano, Guata, El Rosario, Yocón y La Unión. El horario establecido para estos sectores será también de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
En el departamento de Santa Bárbara, específicamente en el municipio de Gualala, los cortes afectarán numerosas comunidades urbanas y rurales, incluyendo aldeas, colonias y zonas productivas, en un período comprendido entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.
Mientras tanto, en el occidente del país, la ENEE detalló que en Santa Rosa de Copán, así como en los municipios de Cucuyagua, San Pedro, Corquín, Belén Gualcho y La Unión, se suspenderá el servicio eléctrico en cascos urbanos, aldeas y caseríos cercanos, en un horario de 8:20 a.m. a 2:20 p.m.
Finalmente, en la zona norte, se reportan cortes en San Pedro Sula, específicamente en Campisa I Etapa, Residencial Villas del Bosque, colonia Monte Alegre, colonia Juan Ramón Molina, Crowley y la Empacadora Cortés (CORSA), donde la interrupción está prevista de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
En la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, también se registrarán cortes programados de energía eléctrica que afectarán a colonias como Trejo, Universidad, Vista al Mar, El Búfalo, Gracias a Dios, Menonita, 26 de Junio, Lomas de Palmira, Rodas y Armenia Bonito, así como el sector del CURLA y la Iglesia Gran Comisión. De acuerdo con la información oficial, la suspensión del servicio se llevará a cabo en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
En el municipio de Trujillo, departamento de Colón, se reportan cortes programados de energía eléctrica en el sector de Castilla, que incluyen Puerto Castilla, la Empresa Nacional Portuaria (ENP), Standard Fruit Company y la Base Naval, como parte de los trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.