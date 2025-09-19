  1. Inicio
Estos municipios de Honduras sufrirán cortes de luz este sábado 20 de septiembre

La estatal eléctrica explicó que las interrupciones durarán al menos ocho horas.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) programó amplios cortes de electricidad este sábado 20 de septiembre de 2025 en Honduras.
La estatal eléctrica explicó que las interrupciones durarán al menos ocho horas en cada ciudad mencionada.
La Enee detalla que las interrupciones del servicio se deben a trabajos de mantenimiento con el fin de mejorar la red eléctrica nacional.
Los cortes del suministro eléctrico afectarán a varias colonias de la zona norte y central de Honduras.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico.
Justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Zonas del municipio de El Progreso, Tela que no tendrán luz este sábado en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Colonias de El Progreso, Tela, El Negrito sin luz en horario de 8:00 a.m.a 4:00 p.m.
Zonas de La Ceiba, Atlántida, que no contarán con el suministro eléctrico este sábado en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Otras zonas de La Ceiba que no contarán con el servicio eléctrico en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Lugares de La Ceiba, El Porvenir, San Francisco, Esparta y La Masica sin luz en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Otros sitios de La Ceiba que no tendrán luz en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Barrios y colonias de Tela, Atlántida, sin luz en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Otras zonas de Tela y Arizona que no tendrán luz en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

