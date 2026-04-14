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Estas colonias de Honduras no tendrán energía este miércoles 15 de abril

La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país

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La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este miércoles 15 de abril del presente año.
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Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, Santa Bárbara y Cortés.
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La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos siete horas en varias zonas del país.
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La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
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Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
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La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
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Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
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En el departamento de Francisco Morazán, se reportan interrupciones en amplios sectores de Cedros y sus alrededores, incluyendo Orica, Santa Cruz de Guayape, Guayape, Guatemalita, San Francisco, Rancho Grande, Río Dulce, Agua Blanca, Siria, Tamarindo, El Suyatal, Guayabilla, Nepalés, Esquías, San Juan del Potrero, El Guante, El Pedernal, El Escanito, Pueblo Nuevo, Cedros, La Ermita, El Terrero, El Porvenir, Minas de Oro, La Laguna, Yoculateca, El Pedregal, Agua Dulce, La Esperanza, Palos Ralos, San Ignacio, Urrutias, Portillo de Seale, El Naranjal y Portillo de Córdoba. También se verán afectadas zonas aledañas a la generación distribuida Los Pinos I en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

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En San Pedro Sula, Cortés, los cortes alcanzarán sectores residenciales y comerciales como la residencial Guadalupe, barrios Las Acacias, Guamilito (este), Las Flores y Guadalupe (oeste). Además, se reportan interrupciones en puntos de alta actividad como la Cervecería Hondureña, ExpoCentro, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Plásticos Industriales (Plisa) y el Molino Harinero Sula en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

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Mientras tanto, en Santa Bárbara, las suspensiones del servicio impactarán a comunidades de San Vicente, Santa Bárbara, El Níspero, La Arada, Nueva Celilac, San Nicolás, Atima, San Bartolo y El Naranjito, incluyendo decenas de aldeas y caseríos como Agua Blanquita, Ceibita Sur, Tencoa, El Moguete, Santa Rita de Oriente, Los Anises, La Cuesta, Cerro Grande, Los Bancos, La Laguna, El Aguacatal, Llanos del Conejo, Jilote, Farolito, Nejapa, El Paraíso, Santa Cruz, El Palmo, La Cuchilla, Maipor, El Ocotillo, Hierba Buena, Palo Verde, Corral Viejo, Las Granjas, San Gerónimo del Pinal, Valle de la Cruz, Guayabitos, San Manuel del Triunfo, Río Frío, Agua Buena, Quebrada Honda, entre otros. También se incluyen la hidrogeneradora Pencaligue y la oficina UTCD en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

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Finalmente, en Villanueva, Cortés, los cortes comprenderán las colonias Lempira I, II y III, Corporación Hábitat CA-5, kilómetro 71, sector La Lempira y Casa Quemada, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

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