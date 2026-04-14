Estas colonias de Honduras no tendrán energía este miércoles 15 de abril

Mientras tanto, en Santa Bárbara, las suspensiones del servicio impactarán a comunidades de San Vicente, Santa Bárbara, El Níspero, La Arada, Nueva Celilac, San Nicolás, Atima, San Bartolo y El Naranjito, incluyendo decenas de aldeas y caseríos como Agua Blanquita, Ceibita Sur, Tencoa, El Moguete, Santa Rita de Oriente, Los Anises, La Cuesta, Cerro Grande, Los Bancos, La Laguna, El Aguacatal, Llanos del Conejo, Jilote, Farolito, Nejapa, El Paraíso, Santa Cruz, El Palmo, La Cuchilla, Maipor, El Ocotillo, Hierba Buena, Palo Verde, Corral Viejo, Las Granjas, San Gerónimo del Pinal, Valle de la Cruz, Guayabitos, San Manuel del Triunfo, Río Frío, Agua Buena, Quebrada Honda, entre otros. También se incluyen la hidrogeneradora Pencaligue y la oficina UTCD en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.