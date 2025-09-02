Cortes de luz en Tegucigalpa, SPS y otras zonas de Honduras este miércoles 3 de septiembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) programó amplios cortes de electricidad este miércoles 3 de septiembre de 2025 en Honduras.
La estatal eléctrica explicó que las interrupciones durarán ocho horas y corresponden a trabajos de mantenimiento.
Los cortes del suministro eléctrico afectarán a varias colonias del Distrito Central, San Pedro Sula, Choluteca y otras zonas del país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico.
Justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Zonas del distrito Central que no tendrán luz en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Zonas de Choluteca sin suministro eléctrico en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Otras zonas de Choluteca que no tendrán luz en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Tmbién estas zonas de Choluteca no tendrán el suministro eléctrico en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Más zonas de choluteca sin luz en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Zonas de San Pedro Sula que no tendrán energía eléctrica en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Zonas de Santa Cruz de Yojoa sin luz en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
En Villanueva estas serán las zonas sin luz en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Santa Rosa de Copán, San Juan de Opoa, Cucuyagua, San Pedro, Corquín, Belén Gualcho Ocotepeque, La Uni+ón, Copán.
Zonas de Copán y Lempira y Ocotepeque que no tendrán luz este miércoles 3 de septiembre en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.