Cortes de luz en SPS y otras zonas de Honduras este miércoles 14 de enero

En el Distrito Central, las interrupciones se registrarán en sectores como Cuyalí, Los Terrones, Sogimex, colonia 24 de Diciembre, Paraíso Cigar, ITAF, El Paraíso, Las Manos, Los Ángeles, Los Limones, Las Limas, El Cantón, Aduana Las Manos, El Verdum, El Rodeo, Los Higueros, Santa Cruz, Alauca, San Antonio de Alauca, El Jícaro, Momotombo, Oropolí, El Chagüite y Corralito, además de partes de la ciudad de El Paraíso.El horario establecido será de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.