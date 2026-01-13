Cortes de luz en SPS y otras zonas de Honduras este miércoles 14 de enero

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este miércoles 14 de enero del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Francisco Morazán, Santa Bárbara, Cortés, así como varios sectores del Distrito Central y San Pedro Sula, en distintos horarios a lo largo del día.
La Enee precisó que los cortes de energía en algunas zonas durarán al menos seis horas.
La estatal afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, las interrupciones se registrarán en sectores como Cuyalí, Los Terrones, Sogimex, colonia 24 de Diciembre, Paraíso Cigar, ITAF, El Paraíso, Las Manos, Los Ángeles, Los Limones, Las Limas, El Cantón, Aduana Las Manos, El Verdum, El Rodeo, Los Higueros, Santa Cruz, Alauca, San Antonio de Alauca, El Jícaro, Momotombo, Oropolí, El Chagüite y Corralito, además de partes de la ciudad de El Paraíso.El horario establecido será de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
Asimismo, otras zonas del Distrito Central como Hospimed, DPI Kennedy, colonia Kennedy (primera, segunda, tercera y cuarta entrada), Ciudad Mujer, Instituto Jesús Milla Selva, iglesia San Juan Bautista, Calle del Comercio y sectores aledaños al anillo periférico, tendrán suspensión del servicio de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
En Villanueva y San Manuel, el corte afectará colonias como Victoria, Valle Fresco, Las Tres Rosas, Gracias a Dios, Villa Linda III, Municipal, Ideal, Santa Marta, Santa María, La Unión, Buena Fe, El Paraíso, Fuerzas Unidas, San Juan de Buena Vista, Palmeras, Flor del Campo, San Ramón 2, 21 de Abril, Guadalupe López y Colinas de Canadá.
En San Manuel, se verán afectadas zonas como Santa Fe, Valle Verde, El Plan, Brisas del Plan, Lomas del Guanacaste, El Porvenir, Tacamiches, Real del Campo, Minerales Ventura, Casmul y fincas aledañas. El horario será de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Por su parte, en San Pedro Sula, las zonas afectadas incluyen Navidad, Modesto Rodas, Cabañas, Gran Villa, Teletón, colonia Pastor Zelaya I y II, barrio Cabañitas, Flor del Valle (este), San José Cahsa, El Triángulo, Cottonwise y Valle de Sula (este), también en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.