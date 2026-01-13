  1. Inicio
Los cinco alcaldes de mayor edad que asumirán en 2026-2030

Según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), 28 alcaldes aún pertenecen a la generación baby boomer (1946–1964).

Asimismo, los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) indican que un total de 159 alcaldes electos pertenecen a la generación X (nacidos entre 1965 y 1980), convirtiéndose en el grupo dominante.
Municipio: Comayagua, Comayagua. Fecha de nacimiento: 16/10/1953. Partido político: Partido Liberal. Edad: 72
Ediles de entre 45 y 60 años concentran la mayor parte de las alcaldías ganadas, de acuerdo con datos de La Prensa.

En contraste con los cinco alcaldes de mayor edad, estos son los cinco alcaldes más jóvenes que asumirán en 2026-2030.

Municipio: Jocón, Yoro. Fecha de nacimiento: 16/11/1955. Partido político: Partido Liberal. Edad: 70.

Municipio: Danlí, El Paraíso. Fecha de nacimiento: 27/4/1948. Partido político: Partido Nacional. Edad: 77.

Municipio: Magdalena, Intibucá. Fecha de nacimiento: 17/7/1946 Partido político: Partido Nacional. Edad: 79.

Municipio: Yocón, Olancho. Fecha de nacimiento: 15/2/1953. Partido político: Partido Nacional. Edad: 72.

